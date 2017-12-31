"2018'de kozmetik çift haneli büyüyecek"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği (KTSD) Başkanı Ahmet Pura, "Türkiye kozmetik ürün tüketiminin 2018 yılında çift haneli büyümesini bekliyoruz." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Pura, 2017 yılının kozmetik sanayi açısından zorlu bir yıl olduğunu belirterek, 2016 yılı sonunda yapılan kredi kartına taksit düzenlemesinin sektör satışlarını önemli ölçüde düşürdüğünü, bu durumun 2017 cirosuna olumsuz yansıdığını söyledi.

Türkiye kozmetik ürün tüketiminde 2018 yılında çift haneli büyüme beklediklerini bildiren Pura, şunları kaydetti:

"2017 yılında kozmetik sektörünün, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacim endeksi ve aylık değişim oranlar çerçevesinde bakıldığında yüzde 10 civarında büyüme kaydedeceğini tahmin ediyoruz. 2018 yılı kozmetik sektörü için yeniden benliğini bulma yılı olmak zorunda, bunun için de bütün unsurlarıyla yeni bir hamle yapmak gerekiyor. Doğru yerde sektöre verilecek küçük destekler daha önceki olumsuz etkileri dağıtır diye düşünüyoruz.

Bu desteklerden biri kayıt dışı ile mücadele desteğidir. 2008 yılından bu yana bu konuda çok önemli adımlar atılmış ve ilerleme sağlanmış olmasına karşılık kat edilen mesafe halen yeterli değildir. Kayıt dışıyla savaşta en önemli silahımız piyasa gözetim ve denetiminin (PG&D) bizzat kozmetik ürünlerin tüketiciyle buluştuğu mecralarda gerekli ve yeterli yoğunlukta yapılmasıdır. Bunun için de denetim mekanizma ve örgütünün mutlaka güçlendirilmesi ve modern cihaz ve teknolojiyle donatılması gerekmekte."

Ahmet Pura, Ar-Ge yatırımları ile ürün performansının sürekli geliştirilmesine ek olarak, çevreye olan duyarlılığın da sektörde arttığını, yeni ürünlerin sürdürülebilirlik bakış açısıyla tasarlandığını ve üretildiğini anlattı.

Sektörde daha az atık, daha az hammadde, daha az kaynak ve enerji tüketimi gibi hedefler koyulduğunu ve teşvik edildiğini dile getiren Pura, önümüzdeki yıllarda da bu gelişimin ivmesinin artarak sürdürüleceği söyledi.

Pura, sektöre erkek tüketicilerin talebini ise, "Erkek parfümlerine, erkek cilt bakım ve kişisel bakım ürünlerine olan talep artışından erkek ürünlerine ilginin artarak ilerlediğini görebiliyoruz." şeklinde değerlendirdi.





- "Özel dönemlerdeki kampanya satışlarında yüzde 100 civarında artış var"





Gratis Üst Yöneticisi (CEO) Bahadır Özbek ise 2017'de kozmetik sektörünün hem dünyada hem de Türkiye'de istikrarlı bir büyüme gösterdiğini dile getirdi.

Özbek, "Kişisel bakımın önemindeki bilinç düzeyi her geçen gün artıyor ve bu da paralel olarak pazarın büyümesine yansıyor. Elde edilen değerler pazarın bu yıl sonunda, geçtiğimiz yıl yakalanan seviyenin altında kalmayacağına ve önümüzdeki yıllarda da büyüme göstereceğine işaret ediyor." dedi.

Özel günlerin alışverişe etkisine ilişkin de Özbek, "Elbette yılbaşında da diğer özel günlerde olduğu gibi hediye alışverişi nedeni ile artış görünüyor. Ayrıca tüketicilerimiz Sevgililer Günü veya Yılbaşı gibi özel günlerde kendilerine de güzel bakmayı sevdiği için bu artış hem hediye hem de bireysel alışverişlerden kaynaklanıyor. Satış rakamlarına baktığımızda Sevgililer Günü, Kadınlar Günü, Anneler Günü ya da bayramlar gibi özel dönemlerdeki kampanya satışlarında yüzde 100 civarında artış olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erkek tüketicilerin genel olarak daha çok market formatındaki noktalardan alışveriş yapmayı tercih ettiğine dikkati çeken Özbek, erkekler tüketicilerin kişisel bakım alışverişlerinde geçmiş yıllara göre gözle görülür bir artış gözlemlendiğini söyledi.



