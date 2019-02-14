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2019 bahar trendleri n11.com’da

- 2019 ilkbahar-yaz koleksiyonunda bel çantalarından gözlüklere bisiklet şortlardan floral ve pastel elbiselere, loafer'lardan sneaker ayakkabılara kadar birçok farklı ürün n11.com'da satışa sunuluyor

2019 bahar trendleri n11.com’da
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İSTANBUL (AA) - Bu yılın ilkbahar-yaz koleksiyonu n11.com giyim&ayakkabı vitrinlerinde yer almaya başlarken, birçok farklı kıyafet ve aksesuarda trend önerileri modaseverlerin beğenisine sunuldu.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, minimalist giyinmeyi sevenlerin tercihi olan bel çantaları, n11.com’un giyim&ayakkabı kategori vitrinlerinde yer aldı.

Sade giyinmeyi sevenler için siyah ve beyaz modeller, canlı ve iddialı giyinmeyi sevenler için neon ve şeffaf bel çantaları, rahat giyinmeyi sevenler için sportif bel çantaları n11.com’da satışa sunuluyor. Hem bele oturan hem de çapraz bir şekilde omuza asılabilen bel çantaları, moda ve aksesuar trendlerini takip edenleri bekliyor.

Hem topuklu hem de spor ayakkabılara uyum sağlayan bisiklet şortlar da n11.com’da modaseverlerin beğenisine sunuldu. Sokak stilinin en yeni trendi bisiklet şortlar ara boy modelleri ile gömlek, kazak, ceket, t-shirt ve sweatshirtseverlerin tercihi oluyor.

Gözleri güneşten korumanın yanı sıra kombinlerin tamamlayıcı parçaları arasında yer alan güneş gözlükleri de ünlü markaların birçok farklı modeliyle n11.com’da aksesuarseverleri bekliyor.

Baharın simgesi pastel ve floral desenli trikolar, elbiseler, trençkot ve pantolonlar n11.com’da satışa çıkarılırken, bahar döneminde beyaz ve açık renk sneaker, loafer gibi baharlık ayakkabı modelleri de modaseverlerin beğenisine sunuluyor.


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