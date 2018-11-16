2019 Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

TBMM (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Gerede İçme Suyu Sistemi'nin tamamlanmasıyla Ankara'nın 2050'ye kadar içme suyu ihtiyacının karşılanacağını belirterek, "İstanbul'da 2021'de içme suyu ihtiyacının ortaya çıkması tahmin ediliyor. Melen, Sungurlu ve Osmangazi Barajlarının devreye girmesiyle 2035'e kadar içme suyu ihtiyacı karşılanacak." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2019 Bütçesi'nin sunumunu yapan Pakdemirli, en değerli sermaye olan toprağı, iyi kullanmanın, milli bir sorumluluk olduğunu belirterek, toprakları koruma konusunda azami gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Pakdemirli, bu kapsamda parçalı tarım arazilerini birleştirip toplulaştırarak, hem toprak kaybını önlediklerini hem üretimi artırdıklarını hem de üretim maliyetlerini düşürdüklerini anımsattı.

Bugüne kadar 16 senede toplam 6,1 milyon hektar alanda toplulaştırmayla ilgili çalışmaları tamamlandıklarını anlatan Pakdemirli, "3,2 milyon hektar alanda tescil işlemleri gerçekleştirildi. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte de 8,3 milyon hektar alanda olmak üzere toplamda 14,4 milyon hektar arazinin toplulaştırma çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- "225 içme suyu tesisi 43 milyon kişiye ilave içme suyu sağladı"

İçme suyu temin çalışmaları kapsamında Türkiye genelinde 2018 Ekim ayı itibarıyla işletmeye alınan 225 içme suyu tesisiyle yaklaşık 43 milyon kişiye ilave içme suyu sağlandığını kaydeden Pakdemirli, 80 modern içme suyu arıtma tesisiyle günde 8,3 milyon metreküp AB standartlarında arıtılmış su üretildiğini aktardı.

Pakdemirli, Ankara Gerede İçme Suyu Sistemi'nin tamamlanmasıyla Ankara'nın 2050'ye kadar içme suyu ihtiyacının karşılanacağını, İstanbul'da 2021'de içme suyu ihtiyacının ortaya çıkmasının tahmin edildiğini, Melen, Sungurlu ve Osmangazi Barajları'nın devreye girmesiyle 2035'e kadar içme suyu ihtiyacının sağlanacağını bildirdi.

İzmir'de Gördes Sistemi'nin devreye girmesiyle 2050'ye kadar içme suyu ihtiyacının karşılandığını vurgulayan Pakdemirli, 25 Aralık'a kadar yapımı tamamlanacak olan Düzbağ içme suyu isale hattının devreye girmesiyle Gaziantep'in 2028'e kadar içme suyu ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Bursa'da içme suyu ihtiyacının Doğancı ve Nilüfer Barajı ile 2032'ye kadar karşılandığına işaret eden Pakdemirli, uzun vadeli içme suyu ihtiyacının Çınarcık Barajı ile sağlanacağını anlattı.

- "Ağaçlandırmada rekor kırdık"

Dünyada ortalama orman varlığı azalırken, Türkiye'nin son 16 yılda orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri haline geldiğine değinen Pakdemirli, FAO verilerine göre Türkiye'nin, Vietnam ve Çin'in ardından oransal olarak orman varlığını en çok artıran 3'üncü ülke konumunda bulunduğunu bildirdi.



Türkiye'nin ağaçlandırmada rekor kırdığına işaret eden Pakdemirli, 2023'e kadar 7 milyar fidanın toprakla buluşturulacağını, bu yıl sonu itibarıyla 254 bin hektar alanda 258 milyon fidan dikileceğini aktardı.

İllerde şehir ormanları ve Millet Bahçeleri Projesi'ni başlattıklarını anımsatan Pakdemirli, "Bu kapsamda 2003-2018 döneminde toplam 141 şehir ormanı kurulumunu gerçekleştirdik. 2019'da 75 mesire alanı ve 5 şehir ormanı kurulması planlandı." diye konuştu.

Pakdemirli, özel ağaçlandırma çalışmalarına son 15 yılda 125 milyon lira destek sağladıklarını belirterek, ülke genelinde 44 Milli Park, 243 Tabiat Parkı, 112 Tabiat Anıtı ve 30 Tabiatı Koruma Alanı bulunduğunu, gelecek yıl bir yeni Milli Park, 11 yeni Tabiat Parkı'nın ilan edilmesi hedeflendiğini kaydetti.

- "Orman yangınlarına müdahale süresini 15 dakikaya indirdik"

Orman yangınına müdahale süresini yapılan çalışmalarla 45 dakikadan 15 dakikaya indirerek yangın zararlarını azalttıklarına vurgu yapan Pakdemirli, "Önümüzdeki süreçte 10 dakikaya indirmeyi hedeflemekteyiz." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tutarlılık oranının yüzde 90'lar seviyesindeki tahminlerle başta ulaştırma, tarım, enerji, milli savunma, çevre, turizm, sağlık, şehircilik, adalet, spor ve afet yönetimi olmak üzere pek çok sektörün meteorolojik ürün ve hizmet taleplerinin karşılandığını bildiren Pakdemirli, meteorolojide çağı yakalamak adına 74'ü havalimanlarında, 83'ü denizlerde, bin 635'i karada olmak üzere, toplam bin 792 Otomatik Meteoroloji Gözlem Sistemi kurduklarını anlattı.

Pakdemirli, yatırımlarla yağış tahmin tutarlılığının yüzde 90'nın üzerine, sıcaklık tahmin isabet oranının ise yüzde 85 civarında gerçekleştirileceğini belirtti.

TİGEM vasıtasıyla üreticilere bu yıl 170 bin ton ve 2019'da 200 bin ton sertifikalı hububat tohumu dağıtımı yapılacağını, yem bitkileri tohumluğu dağıtımının bu yıl 2 bin 300 ton ve 2019'da ise 3 bin tona çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Pakdemirli, bu yılın eylül ayı itibarıyla 241 baş tay satışı gerçekleştirilirken, gelecek yıl 275 baş tay satışının yapılacağına değindi.

- "Bütçenin yüzde 47,6'sı tarımsal desteklemelere ayrıldı"

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) yurtiçi ve yurtdışı çay satışı ve çay ürünlerinin satışından gelir sağlandığını anlatan Pakdemirli, "2018 Ekim ayı itibarıyla 74 bin 472 ton çay satışı karşılığı 1,461 milyon lira, 87 milyon litre Didi soğuk çay satışından 104 milyon lira olmak üzere toplam 1,565 milyon lira gelir elde edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, 2019 Yılı Bütçesi'nin, hedeflerle uyumlu, ülkenin sürdürülebilir büyüme ve kalkınmasını destekleyen bir çerçevede hazırlandığını belirterek, kamu harcamalarını ekonominin üretken potansiyelini artıran alanlara yoğunlaştıracaklarını vurguladı.

Gelir politika ve uygulamalarla yatırım ve istihdamı desteklemeye devam edeceklerini anlatan Pakdemirli, böylece bir yandan ülkenin büyüme potansiyelini desteklerken diğer yandan da güçlü kamu maliyesiyle makroekonomik istikrarı koruyacaklarını bildirdi.

Bakanlığın 2019 Yılı Bütçesi'nin 23 milyar 712 milyon 275 bin lira, bağlı kuruluşlar dahil 33 milyar 743 milyon 778 bin lira olarak öngörüldüğünü anımsatan Pakdemirli, bunun 16 milyar 72 milyon lirasının yani bütçenin yüzde 47,6'sının tarımsal desteklemelere ayrıldığını kaydetti.

(Bitti)