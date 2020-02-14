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2019 cari fazla yılı oldu

Merkez Bankası 2019 yılı aralık ayı dönemine ilişkin ve 2019'un ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

2019 cari fazla yılı oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık 2019 dönemine ilişkin ve 2019'un ödemeler dengesi verileri açıklandı. Cari denge aralıkta 2,8 milyar dolar açık verdi.

Cari işlemler açığı, 2018'un aralık ayına göre 1 milyar 731 milyon dolar artarak 2 milyar 798 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, cari işlemler hesabı, 2019 yılında 1 milyar 674 milyon dolar fazla verdi.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 2 milyar 89 milyon dolar artarak 3 milyar 402 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 93 milyon dolar artarak 1 milyar 87 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji harici

Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise 1 milyar 429 milyon dolar azalarak 1 milyar 454 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2018 yılının aralık ayına göre 214 milyon dolar artarak 1 milyar 112 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2018'in aralık ayına göre 75 milyon dolar artarak 955 milyon dolar oldu.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler ise 165 milyon dolar artarak 291 milyon dolara yükseldi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Aralık 2019'da cari işlemler dengesinin 3 milyar dolar açık, 2019 yılında ise 1,2 milyar dolar fazla vermesini bekliyordu. 

Kaynak: AA

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Merkez BankasıCariEkonomi2019TCMB
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