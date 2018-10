2019'da Çinli turist hedefi 1 milyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Çoşkun Yılmaz, son yıllarda Türkiye ve Çin arasındaki başta ticaret ve teknoloji olmak üzere birçok alandaki ilişkilerin hızla ilerlediğini belirterek, "Artan ilişkilerin turistik seyahatlerle desteklenmesi her iki devletin ve toplumun karşılıklı kazanımı olacaktır." dedi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acentaları Birliği (OTSAD), Peter Pan Travel iş birliğiyle, Çin'den Türkiye'ye 1 milyon turist getirilmesi projesi kapsamında düzenlenen basın toplantısı, Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleştirildi.



Toplantıya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Çoşkun Yılmaz, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Zeki Güvercin ve OTSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kırk'ın yanı sıra birçok Çinli turizm sektörü temsilcisi katıldı.



İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz, buradaki konuşmasında, Türkiye'de daha çok Çinli turistin ağırlanacağı günlerin çok uzak olmadığını söyledi.



Türkiye'nin sahip olduğu turistik değerler açısında dünyadaki birçok ülkenin önünde olduğunun altını çizen Yılmaz, "Türkiye ve Çin, dünyanın en eski medeniyetleri arasındadır. Son yıllarda Türkiye ve Çin arasındaki başta ticaret ve teknoloji olmak üzere birçok alandaki ilişkiler hızla ilerliyor. Artan ilişkilerin turistik seyahatlerle desteklenmesi, her iki devletin ve toplumun karşılıklı kazanımı olacaktır. İstanbul, kongre turizmi, mutfak kültürü, mimari eserler gibi birçok alana ilişkin farklı medeniyetlere ait değerleri sunar." diye konuştu.



Yılmaz, Çinlilerin beslenme alışkanlıklarının farklı olduğunu belirterek, Çin yemeklerinin yapıldığı restoran sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.



Çin'den Türkiye'ye yapılan karşılıklı sefer sayısının artırılması gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, "Ulaşımın önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Biz Türk Hava Yolları (THY) ile görüştük, Türkiye bu konuda hazır. Çin tarafından da bir atak bekliyoruz. Çinli yöneticilerin bu talebe kayıtsız kalmayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Yılmaz, Türkiye'de Çinli turist sayısının artırılmasına yönelik çok ciddi bir irade olduğunu belirterek, bu yılın ilk 9 ayında, Türkiye'ye gelen 250 bin civarındaki turist sayısını yeterli görmediklerini dile getirdi.





- "Çinlilerin hem gezmek hem ticaret yapmak için Türkiye'ye gelmesini önemsiyoruz"



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Zeki Güvercin de Çin'in Türkiye için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, son dönemde iki ülkenin değişen dünya dengelerinde önemli iş birlikleri yaptığını aktardı.



Türkiye'nin önemli bir turizm ülkesi olduğunu anlatan Güvercin, "Bu yıl Türkiye’de turizmde ve yatak doluluk oranında artış yaşandı. Bu yıl turist sayımız ciddi rakamlara ulaştı. Hedefimiz 50-60 milyon turist. Çin de bizim açımızdan çok önemli bir ülke. Çinlilerin hem gezmek hem ticaret yapmak için Türkiye'ye gelmesini önemsiyoruz. Umarım turizm alanında Çinli misafir sayımız hızla artar." şeklinde konuştu.



OTSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kırk ise Çin'den nüfusuna oranla Türkiye'ye çok az turist geldiğine dikkati çekerek, Çin'den gelen turist sayısını gelecek yıl artıracaklarını söyledi.



Türkiye'nin sağlık ve kongre turizmi alanında son dönemde çok ilerlediğini kaydeden Kırk, 2019'da 1 milyon Çinli turisti ağırlamayı hedeflerini, THY başta olmak üzere diğer havayollarının Çin'e sefer sayılarını artırmalarını talep ettiklerini ifade etti.



Toplantıda verilen bilgiye göre, Türkiye'de 2019 yılında Çin'den 1 milyon turistin ağırlanması hedefleniyor. Bu kapsamda, Çin'de Türkiye'ye yapılan direkt uçak seferlerinin ve Çinli turistlerin mutfak kültürüne yönelik restoranların artırılması hedefleniyor. Çinli turist sayısının artırılmasına yönelik olarak 2 bin kişilik Çinli turist kafilesi Mart 2019'da İstanbul'da ağırlanacak.