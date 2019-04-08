İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Üyesi Can Akın Çağlar, "Yaklaşık 30 milyar lira, Türkiye'deki bir deprem için yurt dışından kaynak temin etmiş vaziyetteyiz. Yani Türkiye, Allah korusun, bugün bir depremle karşılaşır ise bunun reasürans ayağında aşağı yukarı 30 milyar liralık bir fon, hemen bu depremin yaralarının sarılmasında kullanılabilecek." dedi.

Çağlar, 2019 DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın finaline katıldı.

İstanbul Osmanlı Arşivleri Kağıthane binasında düzenlenen etkinlikte konuşan Çağlar, deprem gerçeğiyle yaşayan Türkiye'nin, Zorunlu Deprem Sigortası'na önem vermesi gerektiğini vurgulayarak, Zorunlu Deprem Sigortası'nın düşük maliyetli yapısına dikkati çekti.

Çağlar, fiyatlara ilişkin, "Ortalama prim 135 lira. Bugün aşağı yukarı ayda 11 liraya bir DASK poliçesini alabilme noktasındayız. Birinci derece, en riskli bölgelerde 100 metrekarelik bir ev aşağı yukarı 205 TL'ye sigortalanıyor ve bunun karşılığında da, Allah korusun, bir deprem olduğunda binlerle, on binlerle ifade edilen bir tazminat ödeme durumu söz konusu." ifadelerini kullandı.

Depremi yaşayan şehirlerde farkındalığın arttığını vurgulayan Çağlar, İstanbul'da Zorunlu Deprem Sigortası'na sahip yapıların yüzde 60'lara ulaştığını, bu oranın Bolu'da yüzde 80, Yalova'da yüzde 82 ve Sakarya'da yüzde 80 seviyesine yükseldiğini kaydetti.





- "Bugüne kadar 200 milyon liralık bir hasar ödemesi yapmış vaziyetteyiz"





Can Akın Çağlar, konut kredisi, tapu işlemleri, elektrik ile su aboneliklerinde DASK'ın zorunlu tutulduğunu hatırlatarak, DASK'ı "finansal bir kumbara" olarak değerlendirdi.

Çağlar, devamla şunları kaydetti:

"Bu finansal kumbara sürekli doluyor mu? Evet... Bugün yaklaşık 8 milyar TL'ye yakın bir fon biriktirdik. Eski parayla 8 katrilyon liraya yakın bir fon biriktirdik ama bu kumbaradan da hiç harcama yapmıyor muyuz? Yaşadığımız birtakım depremler var. Küçük sayıdaki depremlerle beraber en büyüğü biliyorsunuz Van depremiydi. Bugüne kadar toplam 200 milyon liralık bir hasar ödemesi yapmış vaziyetteyiz. Bunun arkasında ciddi bir finansal mimari var. Bu işin reasürans ayağıyla yaklaşık 30 milyar lira, Türkiye'deki bir deprem için yurt dışından kaynak temin etmiş vaziyetteyiz. Yani Türkiye, Allah korusun, bugün bir depremle karşılaşır ise bunun reasürans ayağında aşağı yukarı 30 milyar liralık bir fon, hemen bu depremin yaralarının sarılmasında kullanılabilecek."

Çağlar, DASK fonlarının kentsel dönüşümün finansmanında kullanılması konusunda bir fikri bulunduğunu, bunun hayata geçmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.





- "Her 2 konuttan biri artık Zorunlu Deprem Sigortası’na sahip"





Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürü ve DASK Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kayacı da DASK olarak, Türkiye'deki deprem bilincini artırmak amacıyla başlattıkları en önemli projelerden biri olan Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Yarışması’nın beşincisini düzenlemenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

DASK'ın kuruluşundan bugüne 19 yıl geçtiğini, büyük Marmara depreminden bu yana da 20 yılın geride kaldığını anımsatan Kayacı, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin deprem algısı için bir dönüm noktası olan 1999 yılında ne yazık ki deprem teminatlı konut sayısı sadece 500 bin civarındaydı. Bugün DASK’ın yürüttüğü çalışmalar sayesinde Zorunlu Deprem Sigortası teminatlı konut sayısı 9 milyona ulaştı. Yani her 2 konuttan biri artık Zorunlu Deprem Sigortası’na sahip. Yine de henüz ulaşmamız ve Zorunlu Deprem Sigortası sistemine dahil etmemiz gereken yüzde 50’nin daha olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız.

Her ne kadar deprem önlenemez bir doğal afet olsa da yaratacağı yıkıcı etkileri önleyebileceğimizi biliyoruz. Bunun olmazsa olmaz koşullarından biri ise deprem gerçeğini unutmamak ve ona karşı hazırlıklı olmaktır. Bizlere düşen görev, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu unutmadan depremin öncesine, deprem anına ve deprem sonrasına en hazır şekilde cevap verebilecek güçlü bir yapı kurmaktır."





- DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması





47 üniversiteden 75 takımın başvurduğu DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nda final heyecanı, yapılan sarsıntı testleriyle devam etti. Elemeleri geçen 24 takımın tasarladığı bina maketleri sarsma masasında test edildi. Deprem testinden başarıyla geçen ve fayda-maliyet hesabı sonucunda en yüksek toplam yıllık kazancı sunan tasarımın sahibi olan takım birincilik ödülünü kazanacak.

Deprem testinden yıkılmadan geçen model maketleri; deprem performansı, ekonomik puanlama ve estetik puanlama kriterlerine de tabi tutulacak. Yarışmanın kazananı ise fayda-maliyet hesabı sonucunda bulunacak en yüksek toplam yıllık kazancı elde eden takım olacak. Ödül töreni, yarın Osmanlı Arşivleri Kağıthane binasında yapılacak.



Yarışmada birinci olan üniversite laboratuvar teçhizatı için 50 bin TL değerinde para ödülünün sahibi olacak. İlk üçe giren takımlara para ödülleri sunulacak. Ayrıca, "En İyi Mimari Özel Ödülü", "En İyi Deprem Performansı Özel Ödülü", "En İyi İletişim Becerisi ve Sunum Ödülü" ve "Yarışma Ruhu Ödülü" gibi özel ödüller de sahiplerini bulacak.