İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Son açıklanan veriler bize gösterdi ki, ülkemizin yatırım esnekliği yükselmiştir. Bu, kayda alınması gereken bir veridir. Belli ki yatırım algısı ile risk ve tehdit algısı birlikte hareket etmekte." dedi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin düzenlediği 2019 Ekonomi ve Yatırım Zirvesi'nin kapanışında konuşan Kaan, zirvenin sektör için önemine işaret ederek, 2018 ve 2019'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaan, şunları kaydetti:

"2018 biterken dünyayı, kaotik ayak seslerini şimdiden duymaya başladığımız yeni bir dönem bekliyor. Sadece yeni bir yıl değil, yeni bir süreç. Çünkü mevcut durumda, bütün kilitlerin bir senede açılacağını beklemek fazlaca iyimser bir bakış olur. En azından biz tedbirimizi alıp önümüzü kış tutalım, bırakalım yine de yaz gelsin. 2018'i geride bırakırken, üçüncü çeyrek verileri bize, yatırımların yüzde 3,8'lik düşüşünü gösteriyor.

Bu kritik bir seviyedir. Çünkü yatırım, kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlar. Bizde yatırımlar hız keserken, dünya ekonomisinin de durumunun parlak olduğunu söylemek mümkün değil. Aynı dönemde ABD'nin yüzde 3, Güney Kore'nin yüzde 2, Avro Bölgesi'nin yüzde 1,7, İngiltere ve Fransa’nın yüzde 1,5, Rusya’nın yüzde 1,3, Almanya’nın yüzde 1,2, Brezilya'nın yüzde 1 ve Japonya'nın ise yüzde 0,3 oranında büyüyebildiğini gördük.

Kaan, küresel ekonominin en hızlı büyüyen aktörlerinin başında yer alan Çin'in bile yüzde 6,5 ile 2009'daki küresel finans krizinden bu yana en yavaş artışını kaydettiğine işaret ederek, dünya ekonomisinin frene bastığını söyledi.

"Dünyanın, 2008 finansal krizi sonrası ekonomik sistemine attığı yama, ancak 10 yıl dayanabildi ve şimdi açıklar vermeye başlıyor. Bunun nedenlerini ortaya koymak gerekir." diyen Kaan, ekonomik parametreleri finansal kuralların ve sınırların içinde eritmenin yanlış olduğunu dile getirdi.

Kaan, çözümün, sistemin yanlış işlediği kısımları kabul etmek ve yama atmak yerine, radikal çözümler üretmekten geçtiğine dikkati çekti.

- "Ulusal ekonomiler, dünya sistemi içinde yalnız değil"

Siyasi saiklerle karar veren kredi derecelendirme kuruluşlarının, anlık para hareketi yapabilmek için paradan para kazanan faiz finansörlerinin ekonomiler üzerindeki etkilerine değinen Kaan, ulusal ekonomilerin, dünya sistemi içinde yalnız olmadığına işaret etti.

Kaan, karar mekanizmalarında makro değişkenlerin, sürekli göz önünde olması gerektiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son açıklanan veriler bize gösterdi ki, ülkemizin yatırım esnekliği yükselmiştir. Bu, kayda alınması gereken bir veridir. Belli ki yatırım algısı ile risk ve tehdit algısı birlikte hareket etmektedir. Ancak, günümüzde başka bir mekanizma daha işliyor maalesef. Tehdit, bir gerçeklik olgusundan ziyade, kimi zaman siyasi bir algı yönetimi aracıdır. İktisadi birimler, karar ve yatırım süreçlerini değerlendirirken tehdit algısını, siyasi çevreyi iyi analiz ederek oluşturmalıdır.

İşte tam da bu noktada işin diplomasi kısmı başlar. Çünkü yatırımın da kendine has bir dili ve bir karar alma mekanizması vardır. Yatırım ortamı yaratmayı sadece kamudan beklemek çok doğru değil. Yatırımı teşvik etmek için elbette kamunun tedbirleri yadsınamaz. Ancak sanayicinin kendisine de düşen görevler var."

Sanayicinin üzerine düşen görevler hakkında değerlendirmelerde bulunan Kaan, bu anlamda sanayici-kamu ve akademinin ortak çalışmasının önemli olduğunu aktardı.

- "2018 TUSAŞ için oldukça güzel geçti"

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ise TUSAŞ bünyesinde yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Herkes için 2018'n enterasan bir yıl olduğunu belirterek, TUSAŞ için oldukça güzel geçtiğini, bir çok ürünün piyasaya çıkmaya başladığını bildirdi.

Kotil, konuşmasında "Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen gün ismini verdiği Gökbey helikopteri oldukça işe yarayacak. İlk uçuşunu Eylül ayında yaptık, 2021'de ihracata başlayacağız." bilgisini verdi.