“2019 ihracat hedeflerinde rekorların kırıldığı yıl olacak”

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “İhracat Türkiye’nin bundan sonra olmazsa olmazıdır. Türkiye’nin büyüme, eğitim, yatırım gibi bütün stratejilerinin ortak noktası ihracat olacaktır. Bu açıdan 2019 yılı 2018 yılından farklı olmayacaktır. Yine hedeflerde rekorların kırıldığı bir yıl olacaktır.” dedi.

Kasım ayı ihracat rakamlarının açıklanmasının ardından ihracattaki gelişmelere ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede bulunan Gülle, 2018 yılının pek çok ayında Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırarak bugünlere gelindiğini belirterek, bugün de yine bir rekorunu kırarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek kasım ayı ihracatının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gülle, kasım ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artışla 15,5 milyar dolar olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Yıl bazında da ihracatta 168,1 milyar dolar seviyesine geldik. 170 milyar dolarlık hedefimiz ufukta gözüküyor. İnşallah aralık ayında da ihracatçılarımızın benzer performanslarını devam ettirerek hedefimize ulaşmayı istiyoruz. Bunun için buna çok az kaldı. Şu anki rakam da Cumhuriyet tarihinin rekorudur. İhracatçılarımız bu sene rekor kırmaya doymadı. Her ay ihracatımızın üstüne ihracat katarak ihracatta bu yılı rekorlar yılı yaptık. Açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda da ihracat merkezli büyüme hedefleniyordu. Bu 2018 yılı bunun göstergesi olması açısından önemli.”

Açıklanan büyüme rakamları içerisinde de bakıldığında ihracatın büyümeye direkt katkısını gördüklerini anlatan Gülle, “Açıklanacak 3. çeyrekte de bunun net olarak büyümeye katkısını daha fazla göreceğiz. Buradan anlaşılıyor ki ihracat Türkiye’nin bundan sonra olmazsa olmazıdır. Türkiye’nin büyüme, eğitim, yatırım gibi bütün stratejilerinin ortak noktası ihracat olacaktır. Bu açıdan 2019 yılı 2018 yılından farklı olmayacaktır. Yine hedeflerde rekorların kırıldığı bir yıl olacaktır.” diye konuştu.





- “İhracat ve ithalat arasında dengeli bir yapı var”





Gülle, ihracatçının rekorunun 30 gün sürdüğünü anımsatarak, bugün olduğu gibi bundan sonra da ihracatları artırmaya devam ettireceklerini dile getirdi.

İhracatta büyüme olduğu sürece ihracatı ikili rakamlarla açıklamanın en büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Gülle, “2019 yılında dileriz ve isteriz ki bu rakamlara ulaşalım, gerçekleştirelim.” dedi.

Gülle, özellikle son aylarda ihracattaki artış ve ithalattaki düşüşle ihracatın ithalatı karşılama oranlarında yüzde 96’ların üzerinin görüldüğünü belirterek, şunları anlattı:

“Bu dış ticaretin dengelenmesi ve dış ticaret fazlası veren Türkiye bizim sloganımızdı, bizim hedefimizdi, bunu gerçekleştirme yolunda gittiğimizi görüyoruz. İhracat ve ithalat arasında dengeli bir yapı var. Bu Türkiye’nin parasal ve finansal sorunlarının çözümündeki en güzel tablodur. Biz cari açık vere vere bu noktaya geldik. Bundan sonra dış ticareti dengeleyen ve fazla veren bir ülkede zaten finansal sorunların ve spekülatif hareketlerin olmayacağı bir dönem görülecektir. İthalatın kontrollü şekilde azalması, yerli ve milli üretimin artması, ihracatın artması hedeflenen ve özlenen ihracat modeline doğru bizi götürüyor.”





- “Çelik sektörü Amerika’ya olan ihracatını 2 kat artırdı”





Gülle, ihracatın ilk 10 pazarının hemen hemen değişmediğini, bunların büyük çoğunluğunu Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin oluşturduğunu belirterek, “Kasım ayında da ihracatımızın en büyük payını AB ülkelerine yaptık. Kasım ayında gerçekleştirilen 15,5 milyar dolarlık ihracatın yüzde 50’si AB ülkelerine yapıldı.” diye konuştu.

En çok memnun edici gelişmelerden birinin de Irak’a yapılan ihracattaki düşüşün pozitife geçmesi olduğunu ifade eden Gülle, şunları söyledi:

“Son aylarda düzelen ilişkiler ve ticari gelişmeler bizleri son derece memnun ediyor. Hemen hemen en yüksek artışı Irak’ta yaşadık. Irak bu ay itibarıyla dördüncü pazarımız oldu. Kasım ayında Amerika’ya olan ihracatımız da arttı. Şu anda ilk 10 ülke zaten ihracatımızın yoğunluğunu taşıyan ülkeler. Burada da hemen hemen artış olduğunu görüyoruz. En ciddi artışın ve gelişmenin Belçika’da olduğunu görüyoruz. Belçika’da özellikle çelik sektörümüzün ciddi artışıyla bugüne kadarki ihracatını kasımda 8 kat artırdığını görüyoruz.”

Gülle, kasım ayında sektörler bazında ihracat kahramanının çelik sektörü olduğuna işaret ederek, “Vergilerle engellenmeye çalışılan çelik sektörü Amerika’ya olan ihracatını 2 kat artırdı. Çelik ihracatımız otomotivden sonra ikinci ihracat kalemimiz oldu. Belçika’ya ve diğer ülkelerle olan ihracat artışında çeliğin etkisini görüyoruz.” dedi.

Otomotiv sektöründeki artışın sınırlı kaldığına dikkati çeken Gülle, “Hazır giyim, kimya, elektrik elektronik, makine, savunma sanayisinde artış görüyoruz. Özellikle makine ve savunma sanayisindeki artış dikkat çekici.” diye konuştu.

Gülle, korumacılık, bariyerler, bazı ülkelerdeki ilave vergilerin ihracatı etkilediğini belirterek, bütün bu etkileri ortadan kaldıracak çalışmalar olsaydı daha fazla ihracat rakamına ulaşılabileceğini söyledi.

Ticaretin başka, siyasetin başka olduğunu vurgulayan Gülle, “Siyasetin ticareti etkilemediğini görüyoruz. Amerika’ya yapılan ihracatımızın yıl bazında artışa geçmesi önemli. Suriye ile olan ihracatımızın artması önemli bir gösterge. Mısır’da aynı şekilde. Irak’ta bir dönem ilişkiler nedeniyle etkilenen, vergiler konulan, Türk mallarının satılmasına engel olunan bir yapıdan, gelinen noktada Irak’ın ihracatımızın dördüncü pazarı olması son derece anlamlı.” yorumunda bulundu.

Gülle, ihracatçılar olarak dünyada ticaretin dilini, pazarları iyi okuyup, pazarlarda var olup ve malları geliştirip ihracatı artırmaları gerektiğini aktararak, “2019 da seferberlik yılı. Bu ay çok önemli bir parametre daha var. 1459 yeni firma kasım ayında ihracat yaptı. Bu bizim çok anlamlı. İhracat ailesinin genişlemesi bizi mutlu ediyor. Şu anda yüzde 73 bine yaklaştık. Bu rakamlar Türkiye’nin ihracat vizyonununda konulacak hedeflerin tutturulmasında bize ayrı bir cesaret ve mutluluk veriyor. Türkiye’nin yolu ihracatla büyüme derken, ihracatın da tabandan destek görerek üreticilerin ihracata yönelmesi gittiğimiz yolun doğru olduğunu gösteriyor.” şeklinde değerlendirme yaptı.



