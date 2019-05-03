"2019 Sabri Ülker Bilim Ödülü"nü Doç. Dr. Tamer Önder kazandı

İSTANBUL (AA) - Sabri Ülker Bilim Ödülü’ne, bu yıl Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tamer Önder’i layık görüldü.

Sabri Ülker Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplumu sağlıklı yaşam ve beslenme alanlarında bilimsel bilgiler ışığında aydınlatma ve farkındalık sağlama hedefiyle sürdürülebilir birçok önemli projeyi hayata geçiren Sabri Ülker Vakfı’nın, düzenlediği “Sabri Ülker Bilim Ödülü" yarışmasının bu yılki sonucu açıklandı.



Vakfın akademi, endüstri ve araştırma enstitülerindeki genç bilim insanları teşvik etmek ve araştırmaların toplum faydasına sunulmasına destek olmak hedefiyle gerçekleştirdiği Sabri Ülker Bilim Ödülü’ne, Prof. Dr.Gökhan Hotamışlıgil başkanlığındaki jüri, bu yıl Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tamer Önder’i layık gördü.



Önder’e ödülü, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Sabri Ülker Bilim Ödülü Jüri Başkanı ve Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi Direktörü Prof.Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve Sabri Ülker Vakfı Başkanı Talat İçöz tarafından takdim edildi.



Ödül töreni Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker’in yanı sıra akademi, iş ve medya dünyasından isimlerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.



Yaptığı çalışmalara bilim insanları tarafından 5 binin üzerinde atıf yapılan Doç. Dr. Önder’in, kanser ve kök hücreler hakkında PNAS, Cell ve Nature gibi bilimsel dergilerde yayınlanmış pek çok makalesi ve patenti bulunuyor. Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (TÜBA-GEBİP) ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aziz Sancar Teşvik Ödülü’nün de sahibi olan Doç. Dr. Önder, çalışmalarına 2012 yılından bu yana Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde devam ediyor.



Önder, laboratuar çalışmalarını kişiye özgü uyarlanmış kök hücrelerin üretim teknolojileri üzerine gerçekleştiriyor. UPK (pluripotent kök) hücreleriyle hastalara kendi genetik kodlarının aynısını taşıyan, bağışıklık sistemine tam uyumlu ve tedavisinde kullanılabilecek hücreler üretmenin önü açılıyor. Doç. Dr. Önder, yürüttüğü araştırmalarla kişiye özgü bu kök hücrelerin üretimindeki moleküler mekanizmaları aydınlatırken, en verimli ve güvenilir şekilde üretilmelerini sağlayacak yöntemler de geliştiriyor. Önder’e ödül getiren kök hücre özelinde yürüttüğü çalışmalarla genetik veya kronik metabolik hastalıkları olan bireylerden UPK hücreleri üretilmesinin ve yeni tedavi yöntemlerinin daha hızlı bir şekilde geliştirilmesi hedefleniyor.



Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Sabri Ülker Bilim Ödülü’nün Yıldız Holding gibi Türkiye’nin en köklü şirketleri için de bir sorumluluk bilinci olduğunun altını çizdi.

Ülker, bugün Türk bilim insanlarının artık evrensel bilim dünyasında daha fazla söz sahibi olduğunu belirtrek şunları kaydetti:

"Yaptıkları çalışmalarla bilim dünyasında çığır açıyorlar. Yıldız Holding ve Sabri Ülker Vakfı olarak bilimsel çalışmaları teşvik ederek onlara bir nebze de katkımız sağlayabiliyorsak, ne mutlu bize. Sağlık harcamaları bugün tüm dünyada devletlerin sırtında ağır bir yük. Birçok ülke bu yükü nasıl azaltabileceği konusuna kafa yoruyor. Aslında temelde atılması gereken adım şu; Önleyici tedbirlerin geliştirilmesi.

İşte bu yüzden bilimsel çalışmaların laboratuarların duvarları arasından sıyrılıp hayatın içine girmesi gerekiyor. Biliyoruz ki genç bilim insanlarımız desteklenirse başaramayacakları şey yok. İşte tam da bu nedenle Sabri Ülker Bilim Ödülü yarışmalarını düzenleyerek genç zihinlerin topluma fayda sağlayacak bilimsel projelerinde onları yalnız bırakmıyoruz."





- "Genç bilim insanları desteklendiklerini bilmek istiyor"





Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş da, "Her zaman şuna inandık, içinde bulunduğumuz topluma katkı, geleceğimize katkıdır. İşte tam da bu yüzden birincil hedefimiz her zaman toplum sağlığı oldu. Toplum sağlığının geleceği için bilimi ve bilimselliği daima destekliyoruz ve bu amaca hizmet eden, sürdürülebilir projeler geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Sabri Ülker Bilim Ödülü’yle ise genç bilim insanlarını teşvik etmek ve araştırmaların toplum faydasına sunulmasına destek olmak arzusundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Sabri Ülker Bilim Ödülü Jüri Başkanı ve Harvard Üniversitesi Sabri Ülker Metabolik Merkezi Direktörü Prof.Dr. Gökhan Hotamışlıgil ise büyük bir şevkle çalışan genç bilim insanlarının, bu yolculukta desteklendiklerini bilmeye ihtiyaç duyduklarını belirterek,"Bilim Ödülü de onların motivasyonu için son derece büyük önem arz ediyor. Bu yıl başvuruları değerlendirirken jüri olarak gerçekten çok zorlandık, önümüzde kıymetli birçok proje vardı. Kazanan ise ülkemizi evrensel bilim alanında temsil edecek genç bir isim, Doç. Dr. Tamer Önder oldu. Kendisini bir kez daha tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Törende, önceki yıllarda ödüle layık görülen Rockefeller Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Kıvanç Birsoy, Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) öğretim üyesi Dr. Ebru Erbay ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) Kanser Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Dr. Ömer Yılmaz "Sabri Ülker Bilim Ödülü’nde Dünden Bugüne Sohbeti"nde bir araya geldi. Jülide Ateş moderatörlüğünde gerçekleştirilen sohbette ödüllü bilim insanları, Sabri Ülker Bilim Ödülü’nü aldıktan sonra gelişen süreçleri ve son dönem çalışmalarını anlattı.

