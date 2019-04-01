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2019 yerel seçim sonuçları

- TİM Başkanı İsmail Gülle: - "Hedefimiz, dış ticaret fazlası veren Türkiye"

2019 yerel seçim sonuçları
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İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, hedeflerinin dış ticaret fazlası veren Türkiye olduğunu belirtti.

Gülle yaptığı yazılı açıklamada, halkın, demokrasisine sahip çıktığı, milli iradesini güçlü bir şekilde yansıttığı bir oy oranıyla yerel seçimleri tamamladığını aktardı.

Sonuçların ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Gülle, "1 Nisan sabahından itibaren tüm kurumlarımızla birlikte siyasi istikrarın sağladığı güven ve destekle, 2023 ve 2030 hedeflerine ulaşmak üzere, ihracatımız için mücadelemizi bir saniye durmaksızın sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin küresel ticaretteki saha neferleri ihracatçılar olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kazandırdığı imkan ve kabiliyetlerle ülkenin refahı, büyümesi ve istihdamı adına rekorları aynı azimle devam ettireceklerini vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 4,5 yılda, siyasi istikrarla birlikte Türkiye ekonomisinde 2. ve 3. nesil reformlara odaklanacağımız, Türkiye'nin küresel rekabetteki konumunu güçlendirecek adımlar adına Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve vizyonuyla ekonomi yönetimimizle omuz omuza çalışacağız. İhracatımızın önünü açacak devrimsel düzenleme ve dijitalleşme sürecine imza atan Ticaret Bakanlığımızla birlikte Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak bu tarihsel dönüşüme her türlü katkıyı sağlayacağız. Güçlü Türkiye, güçlü ihracat, güçlü ekonomi, güçlü insan kıymetleri, güçlü altyapı ve ihracat ekosistemi vizyonumuzla Türk ihracat ailesinin temsilcisi olarak, 2019-2020 döneminde ihracatımızı 200 milyar dolar ve üstüne, ihracatçı sayımızı da 100 bine taşıyacağız. Hedefimiz, dış ticaret fazlası veren Türkiye. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel vizyonuyla Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına taşıyacak katkıyı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ihracatla yükselecek."

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2019 Yerel Seçim SonuçlarıTİM
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