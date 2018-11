2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: (2) - "Derin deniz sondajlarını da milli kaynaklarımızla yapma çalışmalarımız doğrultusunda 30 Ekim 2017'de temin edilen ilk milli sondaj gemimiz 31 Ekim 2018'de Alanya açıklarında sondaja başlamıştır" - "Akdeniz ve Karadeniz’in her birinde ayrı ayrı sondajlar yapmak suretiyle petrol ve doğal gaz aramacılığında aktif bir strateji izleyeceğiz" - "Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim sepetimiz içindeki oranının daha da artırılması kapsamında on yıl içinde rüzgar ve güneşin her biri için yaklaşık 10’ar bin megavat ilave kurulu gücü devreye alacağız" - "Kamu tarafından işletilmeyen kömür sahalarının ruhsatlarının özel sektöre devri sayesinde bu sahalardaki kaynakların ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır"

02 Kasım 2018 Cuma 11:29