2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

TBMM (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Derin deniz sondajlarını da milli kaynaklarımızla yapma çalışmalarımız doğrultusunda 30 Ekim 2017'de temin edilen ilk milli sondaj gemimiz 31 Ekim 2018'de Alanya açıklarında sondaja başlamıştır." dedi.



Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Türkiye'deki petrol potansiyelinin ortaya çıkarılması için gerekli adımların atıldığını anlatan Dönmez, Akdeniz ve Karadeniz'deki hidrokarbon potansiyelinin keşfedilmesi için Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis gemileriyle detaylı sismik çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Dönmez, derin deniz sondajlarının milli kaynaklarla yapılması için çalıştıklarını vurgulayarak, "Derin deniz sondajlarını da milli kaynaklarımızla yapma çalışmalarımız doğrultusunda 30 Ekim 2017'de temin edilen ilk milli sondaj gemimiz 31 Ekim 2018'de Alanya açıklarında sondaja başlamıştır. Ülkemizin ilk derin deniz sondaj gemisi olan Fatih sondaj gemisi kendi sınıfındaki 16 gemi arasında en yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi arasına girdi. Fatih’in yanı sıra ikinci sondaj gemimizi de portföyümüze almak üzereyiz. Bu gemilerimiz ile Akdeniz ve Karadeniz’in her birinde ayrı ayrı sondajlar yapmak suretiyle petrol ve doğal gaz aramacılığında aktif bir strateji izleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis gemilerinin durmaksızın çalışarak denizleri taradığını bildiren Dönmez, "Bilinsin isterim ki Türkiye enerjide bağımsızlığı kendisine temel hedef olarak koymuştur. Bu hedefimiz doğrultusunda da emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

- Elektrik enerjisinde son durum

Bakan Dönmez, elektrik enerjisinin son 16 yıllık ortalama tüketim artışının yüzde 5,5 seviyelerinde bulunduğunu, 2002'de 132,6 milyar kilovatsaat olan elektrik tüketiminin 2017 itibarıyla 296,7 milyar kilovatsaat olduğunu kaydetti.

Dönmez, "2018'in üçüncü çeyrek sonu itibarıyla elektrik tüketimimiz 229,9 milyar kilovatsaat olmuştur. Son 16 yılda elektrik enerjisi üretimindeki ortalama artış yüzde 5,7 seviyelerinde gerçekleşmiştir. 2002'de 129,4 milyar kilovatsaat olan elektrik üretimimiz yüzde 130’luk bir artışla 2017'de 297,3 milyar kilovatsaate ulaşmış olup, 2018'in üçüncü çeyrek sonu itibarıyla ise 229,9 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşmiştir. Üretilen bu elektrik enerjisinin yüzde 36,2’si kömürden, yüzde 33,5’i yenilenebilir enerji kaynaklarından, yüzde 30’u doğal gazdan, geri kalanı ise diğer kaynaklardan sağlanmıştır. 2002'de 31 bin 846 megavat olan elektrik enerjisi kurulu gücümüz, 2018 'in üçüncü çeyrek sonu itibarıyla yüzde 176 artarak 87 bin 948 megavata ulaşmıştır. 2017'de işletmeye alınan santrallerin toplam kurulu gücü 8 bin 568 megavat olmuştur. Ayrıca ülkemizde 2002'de 298 olan elektrik üretim santrali sayısı, 2018 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla ise yirmi dört katına çıkarak 7 bin 89’a yükselmiştir. 2018 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 5 bin 109 megavat toplam kurulu güce sahip 5 bin 764 adet lisanssız santral işletmeye girmiştir." diye konuştu.

Bakan Dönmez, güneşten elektrik üretimine de önem verildiğine işaret ederek, çatı ve cephe uygulamalarını kolaylaştıran düzenlemeler yapıldığını anlattı.

- Yenilenebilir enerji

Arz güvenliği ve kaynak çeşitliliğine katkısı bakımından yenilenebilir enerji kaynaklarını maksimum seviyede kullanmanın bir strateji olduğunu vurgulayan Dönmez, yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretimini artırma çalışmalarının küresel açıdan da ivme kazandığına değindi.

Dönmez, küresel elektrik üretiminin yüzde 66'sının fosil yakıtlardan yüzde 24'ünün yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildiğini hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"Bu, dikkate alındığında yüzde 33,5 olan yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim oranı ile ülkemiz dünya ortalamasının üstünde yer almaktadır. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimiz 2002'de 34 milyar kilovatsaat iken, 2017'de yüzde 159 artışla 88 milyar kilovatsaate çıkmıştır. 2002'de yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu gücümüz 12 bin 305 megavat iken 2018 yılı üçüncü çeyrek sonunda bu rakam üç katını aşarak 41 bin 719 megavata ulaşmıştır. Sadece 2017 yılı ve 2018'in üçüncü çeyreğinde gerçekleşen yenilenebilir enerji kaynaklı yatırımların kurulu güç toplamı yaklaşık 7 bin 125 megavat olmuştur. Öncelikli politikalarımız arasında yer alan yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim sepetimiz içindeki oranının daha da artırılması kapsamında on yıl içinde rüzgar ve güneşin her biri için yaklaşık 10’ar bin megavat ilave kurulu gücü devreye alacağız."

- Yerli kömür

Bakan Dönmez, sahip olunan doğal kaynaklardan azami ölçüde çevreyle uyumlu ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, yerli kömürden elektrik üretiminin devam edeceğini belirtti.

Temiz kömür teknolojilerindeki gelişmelerin dikkate alınarak yapılacak yatırımlarla yerli kömürü enerji arz güvenliğinde önemli bir enstrüman haline getireceklerini aktaran Dönmez, "Yerli kömürün kullanımını artırmaya yönelik hedeflerimiz kapsamında ilave 5 bin megavat kurulu gücün devreye alınması hedeflenmektedir. Ayrıca, kamu tarafından işletilmeyen kömür sahalarının ruhsatlarının özel sektöre devri sayesinde bu sahalardaki kaynakların ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda, teklifler alınarak ruhsat devri sözleşmesi 11 Ekim 2018'de imzalanan 7 sahanın devir işlemleri kısa süre içinde sonuçlandırılacaktır. Kömür arama ve rezerv geliştirme çalışmalarına aralıksız olarak devam edilmekte olup, bu kapsamda 2005 yılında başlattığımız 'Kömür Arama Projesi' kapsamında ülkemizin linyit rezervine tespit edilen 10,6 milyar ton ilave edilerek, toplam rezerv 8,3 milyardan 18,9 milyar tona çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)