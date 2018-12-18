banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar otomotiv moda Trabzon pamuk dünya
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik
En muhteşem filozoflar gündelik sorunlarınızı nasıl çözerlerdi?
Nietzsche bu işe ne derdi
Sosyal konut zamanı
Sosyal konut zamanı

"2019'da gayrimenkulün reçetesi faizsiz finans sistemi olacak"

- Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Emre Özkaya: - "2019'da gayrimenkulün reçetesi faizsiz finans sistemi olacak. Bu sistem sayesinde gerçekleşen satışlarla sektör nefes alacak" - "Faizlerin yüksek olması konut satışlarını olumsuz etkiledi. Sektör olarak, faizsiz finans sistemi ile satışları yukarı taşımayı hedefliyoruz"

banner17

İSTANBUL (AA) - Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Emre Özkaya, 2019'da gayrimenkulün reçetesinin faizsiz finans sistemi olacağını belirterek, bu sayede gerçekleşen satışlarla sektörün nefes alacağını bildirdi.

Özkaya, yaptığı yazılı açıklamada, faizlerin yüksek olmasının konut satışlarını olumsuz etkilediğini kaydederek, sektör olarak, faizsiz finans sistemi ile satışları yukarı taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

Bu sistemle alınan evlerin oranının yüzde 1'den yüzde 5'e yükseleceğini düşündüklerini aktaran Özkaya, Türkiye ekonomisinin 2018'de zor bir dönemeçten geçtiğini, buna bağlı olarak ekonominin lokomotifi inşaat sektörünün bazı sıkıntılar çektiğini anlattı.

Özkaya, "Bu sıkıntılara karşılık inşaat firmalarımızın profesyonelliği ve güçlü duruşlarının yanı sıra yapılan yasal değişiklikler ve konut kampanyaları da sektörü bir bütün içinde tuttu. Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı da bunlardan biri oldu. Bizde bu mücadeleye yaptığımız indirimlerle destek verdik." ifadelerini kullandı.

Söz konusu sıkıntılı dönemlerde faizsiz finans sistemleriyle sektöre destek olduklarını aktaran Özkaya, "Bankalardaki faizlerin artması insanları ev ve otomobil sahibi olmaktan uzaklaştırdı. İnsanlarımızı faiz ödemeden sadece yüzde 10'luk katılım ücreti ile ev sahibi yaptık. Sistemimize dahil olan vatandaşların mevcut konutlardan tercih yaptıkları için inşaat sektörüne de can simidi olduk." değerlendirmesinde bulundu.


- "Sektöre faizsiz finans sistemi nefes aldıracak"


Özkaya, 2019'da da gayrimenkulün reçetesinin faizsiz finans sistemi olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sistem sayesinde gerçekleşen satışlarla sektör nefes alacak. 2019 yılı ülke ekonomisi için umut yılı olacak. Konut kredi faizlerinin artışı nedeniyle ötelenen satışların yerini faizsiz finans sistemi ile gerçekleşen teslimatlar alacaktır. Gayrimenkul sektöründe orta ve alt gelir grubuna hitap eden tek sektör olduğumuzu belirtmek isterim. Bu bakımdan 2019'da insanlarımızın daha yoğun ilgisiyle karşılaşacağımızı öngörüyoruz. Şu anda faizsiz sistemlerle alınan evlerin oranının yüzde 1'den yüzde 5'e yükseleceğini de tahmin ediyoruz."

Özkaya, tasarrufa dayalı faizsiz finans sistemi olarak bu oluşumu insanların, özellikle orta ve alt gelir grubunun hizmetine sunduklarını kaydederek, sektör yetkililerinin de bu sistemden aman zaman bahsettiğini anımsattı.

İnşaattaki sıkışıklık ve satışlardaki durağanlığın bu sistem sayesinde 2019'da aşılabileceğini kaydeden Özkaya, "Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hem de gayrimenkul derneklerimizin açıklamalarına bakacak olursak hepsi alt ve orta gelir gurubuna yönelik bizim uyguladığımız sistem gibi sistemlerle sektörün önünün açılacağını vurgulamaktadır." değerlendirmelerinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Finansevim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1