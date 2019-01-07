2019’da KOBİ’lerin önünü açacak tek yol: E-ihracat

Türkiye’nin E-İhracat Uzmanı B2CDirect, KOBİ’lerin E-ihracat karnesini çıkardı. Ülkemizde 2,5 Milyon’dan fazla kayıtlı KOBİ olduğunu belirten Türkiye’nin E-İhracat Uzmanı B2CDirect’in CEO’su Yusuf İbili, “Kayıtlı KOBİ’lerin 65.000’i E-ihracat yapıyor ve bu KOBİ’lerin 900.000’i de potansiyel ihracatçı. Türkiye, Dünya genelinde bugüne dek 157 Milyar Dolar değerinde gönderi yaptı. 2019’da KOBİ’lerin önünü açacak tek yolun E-ihracat olduğunu düşünüyoruz” diyor.



KOBİ’ler perakendenin yüzde 99’unu, istihdamın yüzde 80’ini oluşturuyor

Mevcut oyuncuların yeni pazarlara girmesi ve ihracatçı KOBİ sayısının artırılmasının Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedefi olan 500 Milyar Dolara ulaşmasında büyük etken olacağını ve bu hedefin gerçekleşmesinde E-ihracatın öneminin büyük olduğunu vurgulayan Yusuf İbili, “Türkiye’de E-ihracatın istenen seviyeye gelebilmesi için KOBİ’lerin sektöre katılım oranlarının daha da artırılması gerekmekte.Perakendenin yüzde 99’unu ve sektördeki istihdamın yüzde 80’ini oluşturan KOBİ’lerin E-ticaretten aldığı pay giderek artıyor, bu payın yükselmesi için KOBİ’lerin dijital dönüşüm içine girmesi gerekiyor” dedi.



2019’da Türk KOBİ’lerini neler bekliyor?

Ülkemizin toplam ihracatında %0,3'lük payı olan E-ihracatın 2023 yılında %5 seviyesine çıkabileceğini düşündüklerini belirten B2CDirect’in CEO’su Yusuf İbili, “KOBİ’ler pek çok alanda büyük firmalara göre daha iyi bir performans sergiliyor. Karlılık, verimlilik, katma değer artışı, kaliteli üretim gibi alanlarda birçok KOBİ’miz çok iyi durumda” diyor.



Ülkemizde faaliyet gösteren 2,5 Milyon kayıtlı KOBİ’nin yalnızca 65.000’inin ihracat yaptığına dikkat çekenYusuf İbili, “KOBİ’lerin dünya pazarlarına açılmaları için özellikle Rusya geniş olanaklar sağlıyor. B2CDirect olarak KOBİ’lerin bu potansiyellerini en etkili şekilde değerlendirmeleri amacıyla onlara direkt ve tek kanaldan tüm ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir çözümler üretiyoruz. Türkiye’deki satıcıların Rusya ile yapacağı E-ihracat işlem hacminin 2023’te 1 milyar Dolara ulaşması öngörülüyor. Kısa süre önce duyurduğumuz Yandex.Market iş birliği ile önümüzdeki üç yılda Türkiye’den 50.000 satıcıya ulaşarak 10 Milyondan fazla ürün listelemeyi hedefliyoruz ”diyor.



B2CDirect müşterileri 1 yılda 15 Milyon Euro ihracat yaptı

B2CDirect müşterilerinin 1 yılda yaptığı toplam ihracat değerinin 15 Milyon Euro’yu bulduğunu belirten Yusuf İbili, “230’dan fazla ülkede kapıda teslimat hizmeti sunuyoruz, bugüne kadar 390.000’den fazla paketi teslim ettik, müşterilerimize verdiğimiz hizmetin kalitesini artırmak için çalışmaya devam ediyoruz, bugüne kadar Ar-Ge çalışmalarına toplamda 2 Milyon TL’dan fazla bir yatırım yaptık” diyor.



Global perakende E-ticaret hacmi 3 Trilyon Dolar seviyesine ulaştı

Küresel E-ticarete global çapta baktığımızda, her satılan 5 üründen 1’inin ülkeler arasında (cross-border) gerçekleştiği görülüyor. Küresel E-ticaret iş hacmi, global anlamda 450 Milyar Dolar üzerine çıkmış durumda.



2017 yılı sonunda dünya genelindeki perakende satışları 2.4 Trilyon Dolar işlem hacmini geçti ve bunun %10'u E-ticaret satış kanallarından gerçekleşti. Global perakende E-ticaret hacmi 2018 itibariyle 3 Trilyon Dolar seviyesine ulaştı. 2016 yılına göre E-ticaret işlem hacmi yaklaşık %9 büyürken, gelişmiş ülkelerdeki E-ticaretin büyüme ortalaması %20 olarak ölçümlendi. 2011 yılında gelişmekte olan ülkeler E-ticaret hacminin %32'sini oluştururken, bugün bu oran %59 seviyesine geldi. 2020 yılında ise toplam hacmin %64'ünün gelişmekte olan ülkeler tarafından oluşturulması beklenmekte.



2017 yılındaki en önemli istatistiklerde küresel E-ticaretin artan payı görülmekte ve gelişmiş ülkelerdeki küresel E-ticaret büyümesi %25 üzerinde gerçekleşerek iç pazardaki E-ticaret büyümesinin daha da üzerine çıktı.



B2CDirect hakkında:

Türkiye'nin e-ihracat uzmanı B2CDirect, uluslararası lojistik profesyonelleri tarafından A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarıyla e-ihracat çözümleri sunmak için kurulmuştur. 2016 yılında, İstanbul merkezli olarak operasyonlarına başlamıştır ve kısa süre içerisinde Türkiye’de onlarca online tedarikçi ve teknoloji sağlayıcıları için tek ve lider e-ihracat çözüm ortağı olmuştur. Müşterilerinin ihtiyaçlarını yakından tanıyan B2CDirect, 230’dan fazla ülkeye yönelik tüm e-ihracat süreçleri için anahtar teslim çözümler sunmaktadır. B2CDirect tecrübeli ekibiyle e-ihracat konusunda direkt ve tek kanaldan tüm ihtiyaçlara yönelik sürdürülebilir çözümler üretir.