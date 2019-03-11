NİĞDE (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugünün Türkiyesi artık öyle bir fiske ile yıkılacak bir ülke değil. Türk ekonomisi ihracatta kırdığı rekorlar ve saldırılara karşı gösterdiği dirençle bir tarih yazıyor. Yatırım, üretim ve istihdamda olumlu gelişmeler var. İnşallah bu yıl daha iyi bir performansla 2019'u da rekorlar yılı olarak geçireceğiz." dedi.

Bakan Dönmez, Bor Karma Organize Sanayi Bölgesinde, proje bazlı teşvikten yararlanılarak Eko Temiz Enerji A.Ş. tarafından kurulacak "Fotovoltaik Güneş Paneli Üretim Tesisi Temel Atma Tören"inde yaptığı konuşmada, son 15 yılda yaşanılan her türlü zorluğa rağmen, Türkiye'nin her alanda kendini yenilemeye, kabuğunu kırmaya devam ettiğini söyledi.

Artık yeni bir atılım ve sıçrama döneminde olduklarına dikkati çeken Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Amacımız Türkiye'yi ekonomik anlamda üst lige çıkarmak. Bunun yoluysa uygun maliyetli, kaliteli ve sürekli enerji arzından geçiyor. Bu nedenle, enerjide bütün yükün eşit miktarda dağıtıldığı dengeli bir enerji portföyünün oluşturulması için yerli kaynaklarımızı maksimum oranda kullanmak ve dışa bağımlı olduğumuz kaynaklarda ise yönetilebilir bir duruma gelmek zorundayız. Bu yola çıkarken 'Daha Fazla Yerli, Daha Fazla Yenilenebilir' dedik. Yenilenebilir enerji alanında Türkiye'yi model ülke haline getirmek için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları modelini hayata geçirdik. Son iki yılda bu anlamda ciddi mesafe aldık. Bunun sonucunda, ocak ayında yerli ve yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimimiz yaklaşık yüzde 60 oranına kadar yükseldi. Hedefimiz bu oranı daha da yükseltmek. Yenilenebilir enerjinin her alanında yatırımlarımızı derinleştirdik. Lisanssız güneş enerjisi üretiminde teşviklerimizle üreticilerimize birçok kolaylık sağladık. Alım garantisi, harç, vergi, ruhsat muafiyetleri sağladık. Bunların sonucunda da 2018'de kurulu gücümüzü tam 4 bin 981 megavata yükselttik. Yine 2018'de kurulu gücümüze tam 4 bin 25 megavat ilave ettik. Bu gücümüzün içerisindeki en büyük payı da yine güneş aldı. 2018'deki sistemimize ilave ettiğimiz 4 bin 25 megavatın yüzde 40'dan fazlası güneş kaynaklı."

Bunların yeterli olmadığını, daha yeni başladıklarını dile getiren Dönmez, "Yenilenebilir enerji alanında Türkiye'yi model ülke haline getireceğiz. Sadece yenilenebilir enerji üretiminde değil teknolojilerinde de söz sahibi olmak istiyoruz. Türk mühendis ve işçisinin akıl teri ile ıslattığı fikirler, dünyanın her yerine 'Made In Turkey' damgalı güneş panelleri ve rüzgar türbinleri ile enerji taşıyacak. Artık enerji politikalarında mümkün olduğunca ithalata yer olmayacak. Bu ve bunun gibi yatırımlarımızla Türkiye, enerji teknolojilerinde merkez ülke konumuna gelecek. Enerji teknolojileri bu anlamda Türk ekonomisinin değişim ve dönüşümünde başat rolü oynayacak." ifadelerini kullandı.

- "Elini taşın altına koyan herkesin destekçisiyiz"

Hedeflere koşar adım gidilen her dönemde, farklı engeller çıkarılarak milli iradeye darbe vurulmaya çalışıldığını, bugün de farklı ekonomik spekülasyonlar ortaya atılmaya çalışıldığını aktaran Dönmez, "Bugünün Türkiyesi artık öyle bir fiske ile yıkılacak bir ülke değil. Türk ekonomisi ihracatta kırdığı rekorlar ve saldırılara karşı gösterdiği dirençle bir tarih yazıyor. Yatırım, üretim ve istihdamda olumlu gelişmeler var. İnşallah bu yıl daha iyi bir performansla 2019'u da rekorlar yılı olarak geçireceğiz." diye konuştu.



Yapay zekaların, robotik teknolojilerin konuşulduğu bir yüzyılda teknoloji geliştirmek zorunda olduklarına işaret eden Dönmez, yenilenebilir enerjinin bu alanda ciddi potansiyeli olduğunu, bunu ortaya çıkarmanın da kendi ellerinde olduğunu vurguladı.

Bakan Dönmez, hem enerji hem de teknolojide dışa bağımlılığı azaltma noktasında ihtiyaç duyulan adımların birer birer atıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu güzide tesisimiz, dinamik hale getirdiğimiz yenilenebilir enerji sektörüne dinamizm katacak, benzer vizyoner ve güçlü projelerin de hızla artarak hayata geçmesine cesaret verecektir. Bugün ilk adımı atacağımız bu yatırım bin 500 kişiye istihdam sağlayacak ve beraberinde yan sektörlerde de yeni iş alanlarının oluşmasına imkan verecektir. Yıllık bin megavat üretim kapasitesine sahip. 621 bin metrekare arazi üzerine 125 bin metrekare kapalı alana sahip bu büyük yatırım üretimimize önemli bir katkı sağlayacak. Bu yola, bu ülkenin insanına, kaynağına, enerjisine güvenerek yola çıktığımızı söylemiştik. İnsan gücü, yatırımcısı ve milletimizin desteği bizleri mahcup etmedi, biz de bu yolculukta taş üstüne taş koyarak ilerleyeceğiz ve bize güvenenleri asla mahcup etmeyeceğiz. Türkiye'nin büyümesi için elini taşın altına koyan herkesin destekçisi olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Milletimize hizmet yolunda hiç durmadan, yılmadan, her türlü engele rağmen bütün gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz."

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de temeli atılan tesisin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Eko Temiz Enerji AŞ kurucusu ve üst yöneticisi Serhan Süzer'in, numune güneş hücresi plaketi verdiği Bakan Dönmez, butona basarak tesisin temelini attı.

Bakan Dönmez, ardından FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret ederek dua etti.