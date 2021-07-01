2021 ihracatta rekorların kırıldığı yıl olacak

Ödül töreni, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) katkıları, Alternatif Bank, Yıldız Holding ve Garanti BBVA'nın ana sponsorluğu, Turkcell'in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda hibrit olarak gerçekleşti.

Törende söz alan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, “Çok zorlu bir dönemden sonra yarı fiziki hibrit şeklinde gerçekleşen bu güzel ödül töreninde online de bizleri izleyenleri selamlıyorum. Alışmaya çalışıyoruz. Çok zorlu bir dönemden çıktık. Geçen sene bu zamanlar pandemiye alışmaya çalışıyorduk şimdi ise normal hayata geçeceğiz. Gazetecilik haber vermek iyisini kötüsünü seçme şansınız yok neyse onu vereceksiniz. Ama Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak biz bu dönemde Türk halkına güzel haberler vermeye çalıştık. Birkaç aylık düşüşten sonra haziran da başlayan çıkışımız devam ediyor. Gidişat 200 milyar doların üstüne çıktı. 2021 rekorların kırıldığı tarihe geçecek özel bir yıl olacak. Bundan sonra ihracatımız ikili rakamlar üzerinden konuşulacak. Artık yeşil ve sertifikalı bir ihracat dönemine giriyoruz. Değerler değişti bakış açısı değişti o nedenle Marmara'dan başlayarak çevreye, insana ve doğaya olan sevgiyi saygıyı en üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. TİM olarak kadın konseyimizle hedef planı hazırladık. Kadınların dünyaya ve doğaya olan hassasiyeti ile 12 maddelik eylem planı hazırladık. Bu dönemde ekonomi gazetecileri olarak yaptığınız haberlerle önümüzü aydınlattınız. Teşekkür ediyoruz.”

Bir yıl içerisinde yapılan haberlerin değerlendirildiği organizasyonda, dallara göre ödül kazananların isimleri, kurumları ve ödüle layık görüldüğü haber başlıkları şu şekilde: