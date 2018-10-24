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2023 Eğitim Vizyonu

- TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik: - "Nitelikli ve kapsayıcı eğitim hedefine yönelik vizyon belgesinin somut bir yol haritasıyla birlikte açıklanmış olması olumlu bir başlangıçtır" - "Bilimsel, toplumsal, ekonomik ve demokratik alanda en gelişmiş seviyeye ulaşmamızın taşıyıcı gücü nitelikli eğitim olacak"

2023 Eğitim Vizyonu
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İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "nitelikli ve kapsayıcı eğitim" hedefine yönelik 2023 Eğitim Vizyon belgesinin somut bir yol haritasıyla birlikte açıklanmasının olumlu bir başlangıç olduğunu belirterek, "Bilimsel, toplumsal, ekonomik ve demokratik alanda en gelişmiş seviyeye ulaşmamızın taşıyıcı gücü nitelikli eğitim olacak." ifadesini kullandı.

Bilecik, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuya dair açıklamalarını ilgiyle takip ettiklerini bildirdi.

"Nitelikli ve kapsayıcı eğitim" hedefine yönelik vizyon belgesinin somut bir yol haritasıyla birlikte açıklanmış olmasının olumlu bir başlangıç olduğunu aktaran Bilecik, vizyon belgesinde veriye dayalı karar alma anlayışının ön planda tutulmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Bilecik, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinden okul öncesi eğitimin zorunlu olmasına, dijital becerilerden yabancı dil öğrenimine kadar geniş bir yelpazede hedefler konulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Belgede eylemlerin etki analizlerinin yapılması ve gelişmelerin toplumla paylaşılması konusundaki taahhüt; eğitim sistemimizde katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirliği güçlendirecektir. Dileğimiz, dijital dönüşümün eşiğinde insanı odağa alarak çağın ve geleceğin becerilerine sahip nesiller yetiştiren bir eğitim sistemine kavuşmamızdır. Ülkemizin bilimsel, toplumsal, ekonomik ve demokratik alanda en gelişmiş seviyeye ulaşmasının taşıyıcı gücü nitelikli eğitim olacaktır. Özgür düşünen, genel kültür, bilim gibi alanlarda iyi yetişmiş, yaratıcı ve sosyal sorumluluk sahibi bireyler ülkemizin en önemli milli ve uluslararası güç kaynağıdır. Bu konu ayrıca 21. yüzyılda küresel rekabet gücü yüksek bir Türkiye idealimiz için de belirleyici önemdedir."

Bilecik, 2023 Eğitim Vizyonu'nun uygulama sürecini ilgiyle takip edeceklerini, bu süreçte TÜSİAD olarak geçmişte olduğu gibi eğitimde niteliği geliştirmeye yönelik her türlü katkı ve desteği sunmaya hazır olduklarını bildirdi.

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