"2023 hedefimizi koruyoruz, yatırımlara devam edeceğiz"

YALOVA (AA) - Ak-Kim Genel Müdürü Onur Kipri, 2023 yılında 750 milyon dolar ciro hedeflediklerini belirterek, "Ak-Kim olarak 2018 yılını 300 milyon dolar civarında ciro ile kapatıyoruz. 2023 yılı için de hedefimizi koruyoruz. Dolayısıyla yatırımlara devam edeceğiz." dedi.

Yalova'da bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelen Kipri, burada yaptığı konuşmada, 2018'in Türkiye ekonomisi için zor bir yıl olduğunu söyledi.

Kipri, bu süreçten en az etkilenen şirketlerden biri olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu süreci bir şekilde atlatacağız. Yeter ki işimizi en verimli şekilde yapmaya devam edelim. Durmuyoruz çalışmaya devam ediyoruz. 2023 yılında 750 milyon dolar ciro hedefimiz var. Vizyonumuza yazdığımız bir hedeftir bu. Ak-Kim olarak 2018 yılını 300 milyon dolar civarında ciro ile kapatıyoruz. 2023 yılı için de hedefimizi koruyoruz. Dolayısıyla yatırımlara devam edeceğiz."

- "İleri artıma teknolojisi konusunda bir yatırım"

Ak-Kim'in, su arıtma çözümleri alanındaki projelerine değinen Kipri, şu bilgileri verdi:

"2015 yılında arıtma sektöründeki faaliyetlerimiz ve konunun gelişimini takip ettiğimiz için Türkiye'de ileri artıma teknolojisi konusunda bir yatırım yapmak istedik. Bu nedir? Bu 'ultrafiltrasyon' dediğimiz aslında temeli 2012-2013 yıllarında atılmış olan bir projeydi. Bu proje TÜBİTAK projesi olarak başladı. Yani aslında hem kimya hem de fizik içeren bir projedir bu. Tüp şeklinde bir elyaf üretiyorsunuz. 1,4 milimetre dış çapında, 0,7 milimetre çapında çok ince bir cins polimerden kauçuk gibi bir maddeden yapılmış bir elyaf. Bunu demetler halinde 25 santimetre PVC bir borunun içerisinde topluyoruz. Kapaklar takıyoruz. Negatif bir basınçla kirli su içeriden giriyor ve temiz su dışarıdan çıkıyor. Çok küçük delikler var. Sanıyorum, 20-25 nanometre boyutuna kadar bütün katı maddeleri veya safsızlıkları arıtabiliyorsunuz. Burada virüslere kadar bakterilere kadar arıtabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir tesisten çıkan atık suyu bu şekilde filtreleyerek tekrardan kullanılabilir hale getirebiliyorsunuz."

- "İçme suyu kıvamında bir su elde ediyorsunuz"



Bunun bir de atık suda kullanıldığını anlatan Kipri, şunları kaydetti:

"Deşarj edeceğiniz suyu arıttığınız tesiste kullanabilirsiniz. Geri kazanmak için temizlediğiniz bir su için kullanabilirsiniz. Bir de deniz suyu tuzsuzlaştırma tesislerinde kullanabilirsiniz. Yani ne yapıyoruz? Deniz suyunu alıyoruz. İçindeki bütün partikülleri süzüyoruz. Reverse osmoz membranlarıyla tuzundan arındırıyoruz. Burada fizik kimya biraz bir arada çalışıyor. Tamamen içme suyu kıvamında bir su elde ediyorsunuz. Bütün ihtiyaçlarınız için evde veya sanayide bunu kullanabilirsiniz. Bütün Körfez ülkelerinde olsun, İsrail'de olsun dünyanın birçok bölgesinde Hindistan'da, Pakistan'da bu sistemler kullanılıyor. Ak-Kim de bu yatırımıyla bu sektörde bir oyuncu haline gelmiş oldu. Dünyada bunu yapabilen 7-8 tane firma var. Ak-Kim de burada Türkiye'de ve bölgede tek oyuncu üretici haline gelmiş oldu."

- Arıtma sistemi projelerde kullanılıyor

Kipri, firma olarak bu alanda birkaç önemli projeye de girdiklerine işaret ederek, "Aksaray Belediyesinin büyük bir projesi vardı. Aksaray'ın günlük 35 bin metreküp su ihtiyacı Ak-Kim'in modüllerinden filtre edilerek süzülmektedir. İstanbul Havalimanı'nda bir atık su geri kazanım tesisi var. Burada da 84 modül var. Buradaki ihaleyi de biz aldık ve ürünlerimizi teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Yalova merkezdeki Orgeneral Selahattin Risalet Demircioğlu Ortaokulunun da su deposunu yaptıklarına aktaran Kipri, "Çünkü burada bir su deposu bulunmuyordu. Su kesildiği zaman burada 340 öğrenci bulunuyor ve çocuklarla öğretmenlerimiz susuz kalıyordu. Burada da böyle küçük bir proje yaptık. Şimdi bir su depoları var. Gayet modern ve hijyenik bir şekilde kullanabildikleri. Suyla ilgili bir kitapçığımız var. Onları da dağıttık çocuklarımıza." dedi.