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21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü

- TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Kooperatif pazar payı yalnızca yüzde 2 olan Türkiye, Avrupa ülkelerinin oldukça gerisinde kalmıştır"

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü
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ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'de çok sayıda kooperatif bulunmasına rağmen, etkinliklerinin sınırlı olduğunu belirterek, "Kooperatif pazar payı yalnızca yüzde 2 olan Türkiye, Avrupa ülkelerinin oldukça gerisinde kalmıştır." ifadesini kullandı.

Bayraktar, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletlerce (BM) 2018 yılı Kooperatifçilik Günü temasının "Sürdürülebilir tüketim, mal ve hizmet üretimi" olarak belirlendiğini bildirdi.

BM'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden 12'ncisinin "sorumlu tüketim ve üretim hedefi" olduğunu hatırlatan Bayraktar, Kooperatifçilik Günü için belirlenen temanın, bu hedefe ulaşılmasına katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Bayraktar, üretici birlikleri ve kooperatiflerin Türkiye'de yeterince fonksiyonel olmadığını vurgulayarak, kooperatifler ve üretici birlikleri güçlendirilmezse üretici ile tüketici arasında 5 kata varan fiyat farkının düşürülemeyeceğini, arz-talep dengesinin korunamayacağını ifade etti.

Tarımda örgütlenmeyle hem üreticinin hem de tüketicinin kazanacağına dikkati çeken Bayraktar, dünyada 145 ülkede 1 milyarın üzerinde ortak ve müşteriye sahip 2,6 milyon kooperatif bulunduğunu aktardı.

Bayraktar, kooperatif pazar payı yalnızca yüzde 2 olan Türkiye'nin, Avrupa ülkelerinin oldukça gerisinde kaldığına işaret ederek, kooperatiflerin Türkiye'de istenilen seviyeye gelebilmesi için kooperatifleşmenin teşvik edilmesi, kooperatiflerin mali yönden güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerektiğini bildirdi.


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