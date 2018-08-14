21. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği 16 Ağustos'ta başlayacak

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 21. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, 16-19 Ağustos'ta Antalya'da yapılacak.



TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, şenlik Antalya'da, kuruma ait Ulusal Gözlemevi Yerleşkesi yakınındaki Saklıkent'te gerçekleştirilecek. Bu yıl 21'incisi yapılacak şenlik kapsamında katılımcılar 3 gece çadırlarda konaklayacak.

16-19 Ağustos'taki şenlik süresince, astronomi konulu seminerler verilecek, gökyüzünü ve gök cisimlerini tanımaya yönelik teleskoplarla gözlemler, gözlemevi ziyareti, atölye çalışmaları yapılacak, astronomi alanında firma sergileri düzenlenecek.