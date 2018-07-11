21st Century Fox teklif yükseltti Sky kabul etti

WASHINGTON (AA) - Amerikan medya devi 21st Century Fox, İngiliz yayın şirketi Sky'ın hisse başına 14 sterlinlik şartlı teklifini kabul ettiğini bildirdi.

21st Century Fox'un New York merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 şirket arasında satış için şartlı anlaşma sağlandı.

Amerikan medya devi 21st Century Fox, hisse başı teklifini 10,75 sterlinden 14 sterline yükseltti. Bu rakam, Sky'ın Amerikalı diğer talibi Comcast'in şubat ayında yaptığı tekliften 1,5 sterlin daha yüksek olduğu belirtildi.

Hisse başına 14 sterlinlik yeni teklif, 21st Century Fox'un halihazırda yüzde 39'una sahip olduğu Sky'ın tümünü satın almak için toplam 24,5 milyar sterlin ödeyeceği anlamına geliyor.

Anlaşmanın gerçekleşmesi için İngiltere hükümetinin onay vermesi gerekiyor ancak bu konuda pürüz çıkacağı ihtimali üzerinde duruluyor.

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), bu yılın başında 21st Century Fox'un Sky grubunu satın alma girişiminin medyanın çok sesliliği açısından kamu yararına olmadığı hükmüne varmıştı.

Öte yandan, piyasalarda Comcast'in teklif artırma olasılığına yönelik spekülasyonlar da yapılıyor.