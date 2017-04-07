ANKARA (AA) - Dünyanın değişik kentlerinde 3 yılda bir düzenlenen, bu yıl da 9-13 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'de gerçekleştirilecek olan 22. Dünya Petrol Kongresi'nin, yoğun katılım beklentisiyle Yeşilköy'deki CNR EXPO Fuar Alanı yerine Harbiye İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılması kararlaştırıldı.

Dünya Petrol Konseyinden yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek 22. Dünya Petrol Kongresi'ne, devlet başkanları ve enerji bakanları seviyesinde yüksek katılım beklendiği belirtildi.

Kongreye katılımın önceki kongrelerden fazla olacağı beklentisiyle ve yaşanabilecek aksaklıkların önlenmesi amacıyla etkinliğin, Yeşilköy'deki CNR EXPO Fuar Alanı'ndan İstanbul Kongre Merkezi'ne alınmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

"Enerji Geleceğimize Köprüler" temasıyla bu yıl İstanbul'da düzenlenecek ve 5 gün sürecek 22. Dünya Petrol Kongresi'ne, aralarında Shell, BP, ExxonMobil, Chevron, Total ve Statoil gibi önde gelen enerji firmalarının üst düzey yöneticileri katılacak.

Petrol ve doğalgaz endüstrisinin olimpiyatları olarak bilinen kongre nedeniyle, 100'den fazla ülkeden yaklaşık 50 hükümet temsilcisi, 500 üst düzey yönetici, 650 uzman seviyesinde olmak üzere 20 bini aşkın katılımcı İstanbul'da ağırlanacak.

Kongre kapsamında yapılacak yuvarlak masa toplantıları, çalışma grupları, teknik forumlar ve panellerde, küresel petrol sektörü, konvansiyonel ve ankonvansiyonel petrol ve doğalgaz kaynaklarının geleceği, enerji verimliliğine yönelik küresel politikalar, düşük karbonlu çözümler, altyapı ve yatırım imkanları gibi konuları ele alacak. Ayrıca, ev sahibi ülke olan Türkiye'yi ve Türkiye'nin petrol ve gaz sektöründeki gelişimini ele alan oturumlar düzenlenecek.