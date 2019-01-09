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22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği başvuruları başlıyor

- TÜBİTAK tarafından düzenlenen 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne başvurular 14 Ocak'ta başlayacak - Tüm gökbilim meraklılarına açık etkinlik, 1-4 Ağustos'ta 2 bin metre yükseklikteki Antalya Saklıkent'te gerçekleştirilecek

22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği başvuruları başlıyor
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ANKARA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne başvurular 14 Ocak'ta başlayacak.

TÜBİTAK'ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye'nin en kapsamlı ve yediden yetmişe tüm gökbilim meraklılarına açık etkinliği olan TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, 1-4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenecek etkinlik, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Bakırlıtepe Yerleşkesi'ne komşu olan Antalya Saklıkent'te düzenlenecek.

- Bu yıl kontenjan arttı

22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'nin başvuruları 14 Ocak-1 Mart'ta alınacak ve katılımcılar mart ayının ilk haftası kurayla belirlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabından, 22. TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği kontenjanını bu yıl 350'den bine çıkardıklarını bildirdi. Bakan Varank, "Gökyüzü meraklısı çocuk, genç ve ailelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bu yılki şenlik, 2018'de kaybedilen TÜBİTAK Bilim Genç Dergisi Yayın Danışma Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Akademik Kurulu önceki üyelerinden Prof. Dr. Berahitdin Albayrak anısına düzenlenecek.

- Gök cisimleri gözlemlenecek

Katılımcılarla profesyonel ve amatör astronomların buluşmasının hedeflendiği etkinlikte, katılımcılar Saklıkent'te kendi çadırlarında 3 gece konaklayacak.

Şenlik süresince astronomi konulu seminerler, gökyüzünü ve gök cisimlerini tanımaya yönelik teleskoplarla gözlemler, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi ziyareti, atölye çalışmaları, firma sergileri ve çeşitli yarışmalar gerçekleştirilecek.

Her yıl ilginin arttığı gökyüzü şenliği, Türkiye'de bilim-toplum buluşması anlamında önemli bir etkinlik olarak kabul ediliyor.

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22. Ulusal Gökyüzü Gözlem ŞenliğiTÜBİTAK
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