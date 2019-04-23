Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda food istanbul mersin MAKTEK TİAD
Meteorolojiden kar uyarısı
Meteorolojiden kar uyarısı
MİB yeni başkanını seçti
MİB yeni başkanını seçti
Bu tarif Osmanlı'dan miras! Ayda 3 ton satılıyor
Ayda 3 ton satıyor!
Seracılar atakta
Seracılar atakta
Türk profesöre övgü
O profesöre övgü yağdı

23 Nisan'da TÜSİAD'dan çocuklara hediye

- TÜSİAD desteğiyle, Düşyeri tarafından Pepee'nin çizgi film bölümleri hazırlandı - Yeni Pepee bölümleri; çocukları merak etmeye, soru sormaya, hayal etmeye ve icat çıkarmaya davet ediyor

23 Nisan'da TÜSİAD'dan çocuklara hediye
banner17

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) desteğiyle, Düşyeri tarafından Pepee'nin çizgi film bölümleri hazırlandı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin yenilikçilik kapasitesinin ve toplumsal refahının yükseltilmesinin kaynağının nitelikli insan gücü olduğu belirtilerek, bilim ve teknolojide ileriye giden ülkelerin, ekonomilerini de daha güçlü bir hale getirdiği vurgulandı.

Dijitalleşmeyle birlikte her şeyin olağanüstü bir hızla değiştiği dünyada teknolojik ve sosyal gelişmelere paralel olarak meslekler ve işlerin de değiştiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuklarımızın yakın gelecekteki iş yaşamları bugünkünden çok farklı olacak. Bu çok yakın geleceğe hazır olmak için en çok ihtiyaç duyulan becerilerin başında fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat geliyor. STEM+A olarak adlandırılan bu 5 alanın birbiriyle bağlantılı şekilde ele alınması analitik düşünme, problem çözme ve icat yapma yeteneklerini geliştiriyor. STEM+A ile icatların ve yeniliklerin önü açılıyor.

Bu anlayışla TÜSİAD, 2014 yılından bu yana, çocuklara ve gençlere, öğretmenlere, iş dünyasına, politika yapıcılara ve kamuoyuna yönelik STEM+A konusunda çeşitli projeleri iş birlikleriyle hayata geçiriyor. Bu kapsamda çocuklara yönelik olarak TÜSİAD desteğiyle, Düşyeri tarafından Türkiye’nin fenomen çizgi film kahramanı Pepee'nin çizgi film bölümleri hazırlandı. Yeni Pepee serüvenlerinde TÜSİAD, çocukları merak etmeye, soru sormaya, hayal etmeye ve icat çıkarmaya davet ediyor."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
PepeeTÜSİAD
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5