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23 ülkeden tekstilciler Bursa'ya gelecek

- Bursa OSB, 1-9 Kasım'da 23 ülkeden 70 firmayı temsilen 90 tekstilciden oluşan alım heyetini ağırlayacak

23 ülkeden tekstilciler Bursa'ya gelecek
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BURSA (AA) - Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB), 1-9 Kasım'da 23 ülkeden 70 firmayı temsilen 90 tekstilciden oluşan alım heyetinin ziyaret edeceği bildirildi.

Bursa OSB'den yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığının Ur-Ge destekleriyle faaliyetlerini sürdüren Bursa OSB Tekstil Kümesi üyelerinin, çok sayıda ülkede temaslarda bulunarak ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu görüşmelerin ardından ABD, Kanada, İngiltere, İskoçya, Fransa, İtalya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Danimarka, Azerbaycan, Gürcistan, Cezayir, Kenya, İran, Ermenistan, Polonya, Brezilya, Meksika, Kolombiya, BAE, Katar, Lübnan, Filistin ve Ürdün'den 70 firmayı temsilen 90 tekstilcinin yer aldığı alım heyetinin, 1-9 Kasım'da Bursa'ya geleceği kaydedildi.

Yabancı misafirleri, Bursa OSB Tekstil Kümesi üyesi firmaların kendi tesislerinde ağırlayacağı belirtilen açıklamada, "Böylece konuk alım heyetinde yer alan firmalar üyelerimizle daha uzun görüşmeler gerçekleştirecek, gelen müşteriler istedikleri ürünleri küme üyesi firmalarımızın kendi tesislerinde görme imkanı bulacak, çok daha etkin iş görüşmeleri yapılacak." ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
BursaEkonomiTekstil
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