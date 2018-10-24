İSTANBUL (AA) - Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ile Reed Tüyap iş birliğinde düzenlenecek ve 4 gün sürecek 24. Avrasya Ambalaj Fuarı, 31 Ekim'de kapılarını açacak.

ASD tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl 23 milyar dolar pazar büyüklüğü ve 5 milyar dolar ihracat hedefleyen ambalaj sektörü, 31 Ekim-3 Kasım döneminde 24. Avrasya Ambalaj Fuarı'nda buluşacak.

Bu yıl 43 ülkeden bin 200 firma ve firma temsilciliğinin yanı sıra 8 bini yabancı olmak üzere 60 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenen fuar, 41 bin 530 metrekarelik alanda 14 salonda gerçekleştirilecek.

Avrasya Ambalaj'ın bu yılki konuk ülkesi Tunus olacak. Fuarda ayrıca Almanya, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Gürcistan, Irak, İngiltere, İran, Kazakistan, Makedonya, Sırbistan, Ürdün başta olmak üzere 100'ün üzerinde ülkeden sektör profesyoneli katılımcı firmalarla buluşacak.

Fuarda esnek plastik, sert plastik, cam, metal ambalaj, kağıt, karton, oluklu mukavva, ahşap ambalaj, ambalaj makineleri, etiket ve diğer yardımcı ambalaj malzemeleri üreticileri ve ambalaj tasarımcıları da bir araya gelecek.



Öte yandan ASD, bu yıldan başlayarak fuarın gerçekleştirileceği haftayı "ASD Ambalaj Haftası" olarak kutlama kararı aldı. ASD Ambalaj Haftası'nda, 14. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nın ödül töreni de organize edilecek.

Yarışmanın birincilik, ikincilik, üçüncülük, mansiyon ve sertifika sıralaması ise Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'nın 31 Ekim'deki açılış kokteylinde yapılacak törende açıklanacak. Projeler fuar boyunca sergilenecek. Kazanan öğrencilere "ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu" adı altında 12 ay karşılıksız burs sağlanacak.







- "Türkiye, 'Avrasya'nın ambalaj merkezi' pozisyonunu koruyacak"





Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj sektörünün Türkiye ekonomisine olan katkısının her yıl artarak devam edeceğini belirterek, Türkiye'nin Avrasya'nın ambalaj merkezi olma pozisyonunu koruyacağını vurguladı.

Düzenlenecek fuarın, ihracat ve küresel rekabetin kritik önem kazandığı bu dönemde ambalaj sektörüne yeni bir hareket kazandıracağını ve önemli iş fırsatları sağlayacağını aktaran Sarıbekir, "Bu yıl ambalaj sektörü olarak en az 23 milyar dolar pazar büyüklüğü ve 4,5-5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağımıza inanıyorum. Sektör olarak rekabet gücümüz ve potansiyelimiz yüksek. Bölgenin ambalaj sektörünün merkezi olan Türkiye'de üretilen ürünler dünyada 180 ülkeye ihraç ediliyor. 2023'te 30 milyar dolarlık pazar büyüklüğü, 10 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz." değerlendirmelerini yaptı.





