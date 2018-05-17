“24 Haziran'dan sonra yeni bir dönem başlayacak“ - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Bana 'Dolar artıyor, acaba hayvancılığa devam edelim mi, etmeyelim mi' diye soruyorlar. Edin, vebali bu kardeşinizin boynuna" - "Fıstık üreticileri fıstıklarını depolayabilirler, yeri geldiğinde satabilirler ama fıstıkla alakası olmayan stokçular fiyat artırmak için yapıyorsa, tarım bakanı olarak karşılarında beni bulurlar. Fiyatı düşürmek için önlemleri almaya başladık" - "24 Haziran'dan sonra yeni bir dönem başlayacak. O zaman göreceksiniz avronun, doların nasıl düştüğünü"

GAZİANTEP (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bana 'Dolar artıyor, acaba hayvancılığa devam edelim mi, etmeyelim mi' diye soruyorlar. Edin, vebali bu kardeşinizin boynuna." dedi.

Fakıbaba, Şehitkamil Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Tarımsal Destekler Hibe Programı" imza töreninde yaptığı konuşmada, tarımsal projelere ilişkin bilgi verdi.

Bu bölgenin bir insanı olarak Gaziantep ve Gazianteplilerle gurur duyduğunu belirten Fakıbaba, 2002 yılında 1,8 milyar lira olan tarımsal destek tutarının bugün 14,5 milyar liraya çıktığını, bunun AK Parti hükümetlerinin çiftçilere verdiği değerin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Fakıbaba, 2002-2017 döneminde Gaziantep'e 1,3 milyar lira destek verildiğini, Gazianteplilerin verilen bu destekleri yaptıkları yatırımlarla 10 kat artırdıklarına inandığını ifade etti.

Bakan Fakıbaba, tarım ve hayvancılığın ülke için önemini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bana 'Dolar artıyor, acaba hayvancılığa devam edelim mi, etmeyelim mi' diye soruyorlar. Edin, vebali bu kardeşinizin boynuna. Edin çünkü Türkiye üretir. Burada hem üreticiyi hem sanayiciyi hem esnafı hem de tüketiciyi düşünmek zorundayız. Biraz önce sayın valimiz fıstıktan söz etti. Ben bu yörenin çocuğuyum. Fıstık bahçem yok ama fıstığın Türkiye için bölge için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bakanlık ve AK Parti olarak fıstığa ne destek verilmesi gerekiyorsa, o konuda hiç şüpheniz olmasın. Fıstık üreticileri fıstıklarını depolayabilirler. Stok edebilirler, yeri geldiğinde satabilirler ama fıstıkla alakası olmayan stokçular fiyat artırmak için yapıyorsa, tarım bakanı olarak karşılarında beni bulurlar. Fiyatı düşürmek için önlemleri almaya başladık. Fıstığın bu fiyatta olmaması lazım. Üreticilerimize gereken desteği vereceğiz. Sizler rahat olun, hükümet olarak hep yanınızdayız."

"Bakmayın 'dolar şöyle oldu, avro böyle oldu' bunların hepsi geçici." diyen Fakıbaba, "Çünkü baktılar ki bizi şununla, bununla vuramıyorlar. Ne yapalım da ekonomiyle bu AK Parti'yi ve reisi alaşağı edelim... Edemezsiniz, akıllı olun, Türk halkının ne demek olduğunu daha anlayamamışsınız. Size 24 Haziran'da anlatacağız Allah'ın izniyle. 24 Haziran'dan sonra yeni bir dönem başlayacak. O zaman göreceksiniz avronun, doların nasıl düştüğünü. 25 Haziran sabahında farklı bir Türkiye'ye gözümüzü açacağız." ifadelerini kullandı.

Fakıbaba, toprağı suyla, çiftçiyi bilgiyle buluşturacaklarını, üreticilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

- "Türkiye, ümmetin yaşamı için çok önemli"

İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda 60'ın üzerinde insanın şehit olduğunu, 3 binden fazla kişinin yaralandığını anımsatan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Bunlar nasıl insanlar, bunlar nasıl demokrasiden bahsedebiliyorlar? Bunlar nasıl insan olduklarından bahsederler? Bunlar nasıl bir ülkeyi idare ettiklerinden, yönettiklerinden bahsedebilirler? Bu bölgede 8 milyonluk küçük bir devlet, İslam aleminin bölünmüşlüğünden dolayı bütün Ortadoğu'yu karıştırıyor. İnşallah biz bunların üstesinden geleceğiz.Türkiye sadece buradaki insanların, Müslümanların yaşamı için değil, ümmetin yaşamı için çok önemli."



- Diğer konuşmacılar

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da Gaziantep'in yüzölçümü küçük ama çalışma azmi çok büyük bir şehir olduğunu söyledi.

Yerlikaya, ihracatta 6. sırada bulunan kentin, un, makarna, irmik ve Antep fıstığı üretiminde de Türkiye birincisi olduğunu belirtti. Yerlikaya, "Antep fıstığındaki fiyat yükselmesine ilişkin ilgili birimlerle bir araya geldik. 'Hükümetimiz bize lisanslı depo önderliği yaparsa, eğer mümkünse bir lira sembolik olarak destekleme verirse, bu sektör kayıt altına alınacaktır.' dediler. Böylece fiyatlar kontrol altında tutulabilir." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de coğrafyanın kader olduğunu belirterek, "Biz aynı kaderin, Fırat'ın çocuklarıyız. Bizim madenimiz, altınımız, petrolümüz yok ama bir o kadar değerli suyumuz, toprağımız, güneşimiz ve çiftçilerimiz var." dedi.

Büyükşehir belediyeleri arasında tarım daire başkanlığını ilk kuran illerden birinin Gaziantep olduğuna dikkati çeken Şahin, "Üreticilerimize tohum desteğinde bulunduk, Antep fıstığının daha güçlü olması için yeşil altın gübresini geliştirdik, erkek fıstık ağacı dağıttık. Yerel ölçüde çiftçilerimizi desteklemeye çalıştık. Çiftçimiz mutluysa, biz mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bu yıl için hibe programlarından yararlanmaya hak kazanan çiftçilerle sözleşme imzalandı.