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24 Kasım Öğretmenler Günü

- TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik: - "Bir öğretmenin binlerce çocuğun hayatına dokunabilmesi ve onları kendi ayakları üzerinde duran bireyler olarak geleceğe hazırlayabilmesi muazzam bir güçtür"

24 Kasım Öğretmenler Günü
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İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, bir öğretmenin binlerce çocuğun hayatına dokunabilmesinin ve onları kendi ayakları üzerinde duran bireyler olarak geleceğe hazırlayabilmesinin muazzam bir güç olduğunu belirterek, "Bu güce sahip öğretmenlerimizi yüksek niteliklerle yetiştirmek ve onların mesleki gelişimlerini sürekli kılmak, 21. yüzyıl becerilerine sahip, özgür, yenilikçi ve yaratıcı düşünebilen nesillerin yetiştirilmesi için elzemdir." ifadelerini kullandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin olarak açıklamada bulunan Bilecik, geleceğin güvencesinin sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitimin ise öğretmene dayalı olduğunu belirtti.

Bilecik, "Çağın gereklerine uygun nitelikli bir eğitim sisteminin her alanda ileri bir toplum olmanın anahtarıdır. Cumhuriyetle birlikte bilimde, teknolojide, sanatta ve kültürde çağdaş medeniyetler seviyesine yükselen bir toplum olma hedefiyle eğitim seferberliği başlatan Başöğretmen Atatürk, “Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu evsaf ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.” sözüyle öğretmenlerin bu ülkenin geleceği için taşıdıkları sorumluluğun öneminin altını çizmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün, eğitim sistemlerinin yeni nesilleri değişime hazırlamasının geçmişe göre çok daha önemli olduğunu aktaran Bilecik, "Dijital çağa girerken yaşam tarzımız ve ihtiyaçlarımız hızla değişmektedir. Geleceğin güvencesi eğitime, eğitimin başarısı ise öğretmene dayalıdır. Bir öğretmenin binlerce çocuğun hayatına dokunabilmesi ve onları kendi ayakları üzerinde duran bireyler olarak geleceğe hazırlayabilmesi muazzam bir güçtür. Bu güce sahip öğretmenlerimizi yüksek niteliklerle yetiştirmek ve onların mesleki gelişimlerini sürekli kılmak, 21. yüzyıl becerilerine sahip, özgür, yenilikçi ve yaratıcı düşünebilen nesillerin yetiştirilmesi için elzemdir." ifadelerini kullandı.


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24 Kasım Öğretmenler GünüTÜSİAD
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