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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

- TÜRMOB Genel Başkanı Masis Yontan: - "Demokrasimizin gelişmesi, ülkemizin ilerlemesi, hedeflerine ulaşması, şeffaf yönetim konusunda basının üzerine önemli görevler düşmektedir"

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

ANKARA (AA) - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirleri Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, demokrasinin gelişmesi, Türkiye'nin ilerlemesi, hedeflerine ulaşması ve şeffaf yönetim konusunda basının üzerine önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Yontan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, demokrasinin temel taşlarından olan basının, halkın doğru ve tarafsız bilgi alma hakkını yerine getirdiğini bildirdi.

Basının toplumların gelişmesinde önemli rol oynadığını belirten Yontan, şu ifadeleri kullandı:

"Basın özgür olmadığı sürece demokrasiden bahsedilemez. Demokrasimizin gelişmesi, ülkemizin ilerlemesi, hedeflerine ulaşması, şeffaf yönetim konusunda basının üzerine önemli görevler düşmektedir. Sansürün, otosansürün, baskının olmadığı, basının özgürce çalışabildiği bir Türkiye ve dünya dileğiyle 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutluyorum."




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Anahtar Kelimeler:
TÜRMOB Genel Başkanı Masis Yontan
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