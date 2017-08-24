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"25. İnsan Yönetimi Kongresi" 2-3 Kasım'da İstanbul'da

- "Türkiye İnsan Yönetimi Derneği 25. İnsan Yönetimi Kongresi" 2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) 25. İnsan Yönetimi Kongresi, 2-3 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

PERYÖN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şimdiye kadar bin 395 konuşmacı, 654 oturum ve 25 bine yakın katılımcıyı ağırlayan İnsan Yönetimi Kongresi'nin 25'incisi 2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Kongre, bu sene de insan yönetimi profesyonellerine, insan yönetimi alanında hızla yaşanan değişimleri anlatacak, iş ve insana dair dünya gündeminde olan en yeni gelişmeleri aktaracak. Kongre'ye yüze yakın konuşmacının katılması ve 40'dan fazla oturum düzenlenmesi planlanıyor.

Üç bini aşkın kişiyi ağırlamaya hazırlanan Kongre'ye, bu sene de geçmiş yıllarda olduğu gibi iş ve insan yönetimi dünyasının önemli isimlerinin katılımı beklenirken, etkinlikte iş ve insana dair dünya gündeminde olan en yeni gelişmeler masaya yatırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
25. İnsan Yönetimi KongresiPERYÖN
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