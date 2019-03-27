25. MARBLE İzmir Fuarı kapılarını açtı

İZMİR (AA) - Doğal taş sektöründe dünyanın önde gelen üç organizasyonundan biri olan MARBLE Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı 25. kez kapılarını açtı.

Fuarİzmir'deki fuara, 209'u yabancı bin 100'e yakın firma katılıyor.

Fuarda, ağırlıkları 30 bin tona ulaşan bin 500 ham blok, yarı işlenmiş ve işlenmemiş doğal taşlar ile iş ve mermer makinaları sergileniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, fuarın gelişimine paralel olarak Türkiye'nin doğal taş ihracatının arttığını, çok değerli Türkiye taşının tanıtımında bu fuarın önemli katkısının olduğunu söyledi.

İzmir fuarcılığının çok ciddi mesafe aldığını, kendisinden sonra gelecek kişilerin bunu daha ileriye götürmek zorunda olduklarını ifade eden Kocaoğlu, "Bugün bin 100 civarında katılımcıyla 25. kez kapılarını açan fuar, 5. Mermer Kongresi ve 2. Doğaltaş Forumu ile İzmir'de doğal taşın bayramı kutlanıyor." dedi.

Kocaoğlu, fuarların kentin yarattığı değerler olduğunu ve özelleştirilemeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Fuarlar, kongreler kentindir, kentin değeridir. Fuarı özelleştirmek, 'falanca kişi yapsın, Ahmet efendi yapsın, İZFAŞ zarar ediyor.' demek doğru değildir. Fuarlar kaderini kentle, bölgeyle bir gören insanların sahip çıkması gereken etkinliklerdir. Bunun herkes tarafından bu şekilde değerlendirilmesi, bilinmesi gerekir. Birçok şey özelleştirilebilir. Konuya göre, sektöre göre neyin nasıl yapılması gerektiğine karar verilir ama fuarlar, kongreler başkadır. Kente özeldir. O kentin yarattığı değerdir."

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Mehmet Bıçkıcı, Türkiye'nin madencilik açısından zengin bir coğrafyada yer aldığını, doğal taş sektörünün de bu alanda önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Madencilik sektörünün gayri safi milli hasılanın yüzde 1'lik kısmını teşkil ettiğini dile getiren Bıçkıcı, "Bu rakam bize şunu gösteriyor, madenlerimiz var ama bir şekilde ya üretemiyoruz ya da ürettiğimizi pazarlayamıyoruz." dedi.

- En fazla mermer ihracatı gerçekleştiren ülke Türkiye

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar da sahip olduğu doğal taşların zengin renk ve desen çeşitliliği, farklı dokuları ve kalitesiyle Türkiye'nin dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin en fazla mermer ihracatı yapan ülke olduğuna dikkati çeken Ağar, "2018 yılında 150'den fazla ülkeye mermer ihracatı yapılmış olup dünyanın dört bir tarafında ürünlerimiz büyük bir memnuniyetle kullanılmaktadır. Ülkemizin dünya pazarlarındaki konumunun daha da güçlenmesi ve dünya pazarında söz sahibi olmasının da ileri teknolojilerle kaliteli, estetik ve markalaşmış ürünlerin ortaya çıkarılmasıyla mümkün olduğu açıktır." diye konuştu.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer de tüm sanayilerin ham maddesinin maden olduğunu, bankaların madencilik sektörüne ve projelerine destek olması gerektiğini söyledi.

- 30 bin ton dev blok

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 25. MARBLE Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 30 Mart Cumartesi gününe kadar binlerce sektör profesyoneline ev sahipliği yapacak.

Fuarda, Türkiye'ye yıllık 2 milyar dolar döviz kazandıran Türk doğal taş sektörünün önemli iş bağlantıları yapması hedefleniyor.

Ağırlıkları 30 bin tona ulaşan bin 500 ham blok, yarı işlenmiş ve işlenmemiş doğal taşların yanında iş makineleri, mermer makineleri ile makine sarf malzemelerinin de yer aldığı fuar, önemli isimleri de ağırlayacak. Fuar kapsamında gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Taş Kongresi, Dünya Taş Forumu, Designer Habitat Workshop ve Genç Yaratıcı Fikirler Platformu, alanında dünyada önemli işlere imza atmış kişilere ev sahipliği yapacak.

Toplam 150 bin metrekare alanda gerçekleştirilen, yerli ve yabancı katılımcılarla ticari görüşmelerin yapılacağı fuarda, 63 ülkeden alıcı bulunuyor.