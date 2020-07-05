25 milyon insan için yeni fırsatlar sunuyor

Microsoft’un LinkedIn ve GitHub ile iş birliği içinde geliştirdiği “Yeni Yetenek Girişimi” programı, Covid-19 pandemisi nedeniyle işleri etkilenen insanların dijital yeteneklerini geliştirerek yeni meslekler edinmelerine imkan sağlayacak. 500’ü aşkın çevrimiçi eğitime ücretsiz erişim hakkı sunan girişime katılanlar, edinmek istedikleri uzmanlık sertifikalarına da düşük bütçeler karşılığında sahip olabilecek.

Otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin dünyada ve Türkiye'deki yükselişi sürerken, bu durum mesleklerin yapılış şeklini de önemli ölçüde etkiliyor. Dijital teknolojilerin benimsenmesini gelecekteki ekonomik büyümenin en önemli faktörü olarak gösteren araştırmalara göre (*McKinsey, FoW), 2030 yılına kadar potansiyel verimlilik artışının yüzde 60’ı bu alandan gelecek. Öte yandan Covid-19’un yarattığı ekonomik krizin, global çapta iş gücüne dahil insanların yarısına yakınını işsizlik tehlikesiyle yüz yüze getireceği öngörülüyor (*ILO). Söz konusu global krizinden etkilenecek iş gücüne destek olmak amacıyla harekete geçen Microsoft, LinkedIn ve Github işbirliğinde yeni Yeni Yetenek Girişimi inisiyatifini hayata geçiriyor.

Yeni Yetenek Girişimi programına katılanlar, mevcut mesleklerinde yeni yetkinlikler kazanabilecekleri gibi, dijital yeteneklerini geliştirerek yeni meslekler edinmek adına da daha donanımlı hale gelecekler.

Yeni Yetenek Girişimi: Dijital yetenek gelişimine kapsamlı destek

Veriye ve dijital teknolojiye dayalı bu kapsamlı girişim; LinkedIn Learning, Microsoft Learn ve GitHub’ın içeriklerine ücretsiz erişim imkânı sağlıyor. Program kapsamında kullanılabilen iş arama araçları sayesinde, iş gücü açığı bulunan meslek grupları ve bu mesleklerde faaliyet gösterebilmek için sahip olunması gereken yetenekler kolayca tespit edilebiliyor. 500’ü aşkın çevrimiçi eğitime ücretsiz erişim sağlayan girişime katılanlar, edinmek istedikleri uzmanlık sertifikalarına da düşük bütçeler karşılığında sahip olabiliyor. Tüm bu kaynaklara opportunity.linkedin.com adresli merkezden İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca olarak ulaşılabiliyor.

Microsoft, aynı zamanda Microsoft Teams platformu dahilinde işverenlerin mevcut çalışanlarına yeni yetkinlikler kazandırmalarına destek olacak yeni bir eğitim uygulaması geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

İş arayışında dezavantaj sahibi 25 milyon kişi için yeni fırsatlar

Covid-19’un hem toplum sağlığı hem de ekonomik anlamda global bir krize yol açtığını ifade eden Microsoft CEO’su Satya Nadella, “Pandemi nedeniyle işsizlik riskiyle karşı karşıya olan 25 milyon insanın yeni yetkinlikler edinerek geleceğin mesleklerine hazır hale gelebilmesi için LinkedIn ve GitHub’ ile güçlerimizi birleştirdik” dedi.

İşsizlik oranlarının kadınlar, engelliler ve yüksek eğitim almamış kişiler arasında daha dikkat çekici bir yükseliş trendinde olduğuna dikkat çeken Microsoft Başkanı ve Hukuk İşleri Direktörü Brad Smith ise “Devletlerle ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla güçlü iş birlikleri içinde, en iyi teknolojileri kullanarak insanların yeni işler için ihtiyaç duydukları yetkinlikleri kazanmalarını sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan LinkedIn CEO’su Ryan Roslansky de, Microsoft ekosisteminin bir parçası olarak, tüm dünyada iş arayışı içindeki insanlara, özellikle de pandemiden olumsuz etkilenmiş olanlara yardım etmek için eşsiz bir konuma sahip olduklarını dile getirdi. Roslansky, “LinkedIn’de yaptığımız her şeyin temelinde global iş gücünün tüm paydaşları için yeni fırsatlar yaratma vizyonumuz var. Geleceğin mesleklerini ve ihtiyaç duyulan yeni yetenekleri doğru şekilde yansıtan bir veri tabanına sahibiz. Bu kaynak aracılığıyla, iş arayışı içinde olan 25 milyon insana opportunity.linkedin.com üzerinden yol haritası çizecek olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

“Global Yetenek Girişimi” ile ilgili detaylı bilgiye Microsoft’un mikro sitesi news.microsoft.com/skills üzerinden ulaşılabiliyor.