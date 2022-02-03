250 milyar dolar için ilk hedef tuttu

Bu rakamla beraber, tarihin en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaşıldı. Firmaların ihracata duyduğu yoğun ilgi, 2022 yılında da ihracatçı firma sayısına yansımaya devam etti. Ocak ayında 1.516 firma, ilk kez ihracat yaparak ihracat ailesine katıldı. Türkiye bayrağını 219 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başaran ihracatçılar, 153 ülkeye ihracatını artırdı. İhracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,2 milyar dolarla ABD ve 1 milyar dolarla İtalya oldu. Ocak ayında 2,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü ilk sırada yer alırken 2,1 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörü ikinci ve 1,6 milyar doları aşan çelik sektörü ise üçüncü oldu.

İhracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “Sadece 2021 yılı içerisinde ihracat ailemiz il, ülke, sektör ve ay bazında tam 348 rekor kırdı. Nasıl ki 2020 yılı pandemiyle hatırlanacaksa 2021 yılı da ihracatımızdaki rekorlarla anılacak. Bu başarıların neticesinde saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiğimiz yıllık dış ticaret değerlendirme toplantısında ihracat ailemize yeni bir hedef gösterdi. Hedef, tam 250 mi-lyar dolar. Bu hedefe ulaşmak ve daha büyük siparişleri karşılayabilmek adına her sektörde ölçek ekonomisini hayata geçirmemiz gerekiyor. Çünkü bu hedef daha fazla üretim, daha fazla yatırım isteyen, ölçek ekonomisini üretimin merkezine alan bir hedef” dedi.

Türkiye’nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan Türk ihracatçısı, pandemiye rağmen her ay ihracat rekorlarını tazelerken, kasım ayı verilerine göre 4 rekora daha imza attı. Ekonominin büyümesi ve dünya devleri arasında yer alması için çalışan, üreten, 61 İhracatçı Birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla ocak ayına ilişkin dış ticaret verilerini, Ankara’da düzenlediği toplantıyla açıkladı. 2021 yılında ihracat ailesi il, ülke, sektör ve ay bazında tam 348 rekor kırarken, ocak ayına da yeni bir rekorla başladı. Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre; ocak ayı ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,3’lük artışla, 17,6 milyar dolara ulaştı. Bu rakamla beraber, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaşıldı. Böylece, 2022 yılının ihracat hedefi olan 250 milyar dolar için ilk adım başarıyla atıldı.

1 yılda 348 rekor

Ocak ayına ilişkin ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, şu açıklamalarda bulundu: “İhracat ailemiz yeni yılın ilk ayında da tarihi bir performans göstererek rekora ulaştı. Ocak ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 17,3’lük artışla, 17,6 milyar dolar oldu. Bu rakamla beraber, tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rakamına erişmeyi başardık. Bu başarılı performansa imzasını atan ihracat ailemizin her bir ferdini yürekten tebrik ediyorum. 2021 yılı, Cumhuriyet tarihimizde eşine benzerine rastlanamayacak, yıllar sonra dahi ihracatımızda dönüm noktası olarak hatırlanacak bir başarı hikayesinin yazıldığı yıl oldu. Sadece 1 yıl içerisinde ihracat ailemiz il, ülke, sektör ve ay bazında tam 348 rekor kırdı. Nasıl ki 2020 yılı pandemiyle hatırlanacaksa 2021 yılı da ihracatımızdaki rekorlarla anılacak. Bu başarıların neticesinde saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiğimiz yıllık dış ticaret değerlendirme toplantısında ihracat ailemize yeni bir hedef gösterdi. Hedef, tam 250 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak ve daha büyük siparişleri karşılayabilmek adına her sektörde ölçek ekonomisini hayata geçirmemiz gerekiyor. Çünkü bu hedef daha fazla üretim, daha fazla yatırım isteyen, ölçek ekonomisini üretimin merkezine alan bir hedef.”

1.516 firma “ihracata merhaba” dedi

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, her firmanın ihracatçı olabileceğine yürekten inandıklarının altını çizen Gülle, “İhracat varsa, üretim var, istihdam var, umut var. Bu sebeple, ailemize yeni üyeler kazandırabilmek için projelerimize aralıksız devam ediyoruz. Firmalarımızca ihracata duyulan yoğun ilgi, 2022 yılında da ihracatçı firma sayımıza yansımaya devam ediyor. Tam 1.516 firmamız, bu ay ilk kez ihracat yaparak ihracat ailemize katıldı. 1.516 firmamızın 333’ü mobilya, 331’i kimyevi maddeler, 280’i ise demir ve demirdışı metaller sektöründe faaliyet gösteriyor. Yeni firmalarımız, ocak ayında 85,4 milyon dolarlık ih-racat gerçekleştirdi. Bu ay ihracat yapan firma sayımız ise 42 bin 494 oldu” diye konuştu.

Aylık 2,1 milyar dolarlık artış hedefi

Son dönemde bazı sektörlerde çok önemli konsolidasyon çalışmaları yapıldığını söyleyen Gülle, “Sektörlerimizin daha büyük siparişlere yanıt vermek amacıyla birlik olmasını takdirle karşılıyoruz. Geçtiğimiz yıl küresel tedarik zincirlerindeki kırılmayı başarılı bir şekilde değerlendirdik. Yeni ihracat hedefimize ulaşmak için ihracatımızı her ay ortalama 2,1 milyar dolar daha artırmamız gerekiyor. Yılın ilk ayında çok şükür bunu başardık. İhracatımızdaki yükselişle birlikte büyük hacimde işler ve artan maliyetler, finansal anlamda daha büyük sorumlulukları ve ihtiyaçları da beraberinde getiriyor” dedi.

İGE, mart ayında devreye alınacak

İhracatı Geliştirme Fonu'nun (İGE) da mart ayında devreye alınmasıyla ihracatçılarımızın finansmana erişim sorunu büyük ölçüde çözülmüş olacağını kaydeden Gülle, “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bakanımızın ve Hükümetimizin destekleri, 100 bini aşkın ihracatçımızın alın teriyle evelallah 250 milyar dolarlık hedefi de yıl sonunda aşacağız” ifadelerini kullandı.

En fazla ihracat otomotivde, en yüksek artış çelikte

İhracat rakamlarıyla ilgili detayları paylaşan Gülle, şu bilgileri verdi: “Rakamlarımızın de-taylarına baktığımızda tam 23 sektörümüzün ihracatını artırdığını görüyoruz. Bu ay 2,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörümüz ilk sırada yer alırken 2,1 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci ve 1,6 milyar doları aşan çelik sektörümüz ise üçüncü oldu. Sektörel anlamda en dikkat çekici artışlar ise geçtiğimiz yıla göre ihracatını 578 milyon dolar artıran çelik, 495 milyon dolar artıran kimyevi maddeler ve 366 milyon dolar artıran demir ve demirdışı metaller sektörlerimizde yaşandı. Tüm sektörlerimizi bu başarılı performanslarından ötürü tebrik ediyorum.”

153 ülkeye ihracat artışı

“Bu ay ihracatçılarımız, ülkemizin bayrağını 219 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı” diyen Gülle, şöyle devam etti: “153 ülkeye ihracatımızı artırma başarısı gösterdik. İhracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,2 milyar dolarla ABD ve 1 milyar dolarla İtalya oldu. İhracatımızı tutar bazında en çok artırdığımız ülkeler; 303 milyon dolar artışla ABD, 190 milyon dolar artışla Mısır ve 189 mi-lyon dolar artışla Irak şeklinde gerçekleşti. Ülke gruplarına göre ihracata baktığımızda ise en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği’nden yüzde 14 artışla, 7,3 milyar dolar hacme ulaşarak yüzde 41,6 pay aldığını görüyoruz. AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de dahil ettiğimizde Avrupa kıtasının, Ocak ayı ihracatımızdaki payı yüzde 54,3 oldu. Diğer ülke gru-plarında Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 1,9 milyar dolar, Kuzey Amerika’ya 1,4 milyar dolar ve Uzak Doğu ülkelerine 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik.”

Miktar bazında yüzde 7,8’lik artış

Miktar bazında ihracatın yüzde 7,8 artarak 13 milyon ton olarak gerçekleştiğini belirten Gülle, “Bununla birlikte, ihracat birim fiyatımızda da oldukça pozitif bir ivme devam ediyor. Birim ihracat değerimiz geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 1,35 dolara yükseldi. Bu ay birim ihracat değerini en çok artıran sektörlerimiz; yüzde 83 ile elektrik-elektronik yüzde 58 ile savunma ve havacılık ve yüzde 49 artışla çelik sektörlerimiz oldu. Katma değerli ve markalı ihracatımız arttıkça ürünlerimizin değeri daha da artacak” dedi.

62 il ihracatını artırdı

Ocak ayında 62 ilin ihracatını artırdığına dikkat çeken Gülle, “En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz sırasıyla; 7 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa oldu. Bu şehirlerimizin haricinde, ihracat artışıyla dikkat çeken diğer illerimiz ise ihracatını 265 milyon dolar artıran İzmir ve 137 milyon dolar artıran Ankara oldu. Türk lirası ile açılan beyannamelere göre 180 ülkeye toplam 7,5 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleşti. Ocak ayında Türk Lirası ile ihracat yüzde 59 arttı. Karşılıklı ticarette yerel para birimlerinin kullanılması, önümüzdeki dönem için de önem arz etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Enerji arz güvenliğinin sağlanması, bugün her zamankinden daha önemli”

2021’de gelen son rakamlar neticesinde küresel ticaretin yüzde 22,4 artışla 21 trilyon doları aşmasının beklendiğini kaydeden Gülle, sözlerini şöyle noktaladı: “Türkiye ise rakiplerinden pozitif ayrışarak aynı dönemde ihracatını yüzde 33 artırdı. İşte aradaki bu yüzde 10’luk fark, küresel tedarik zincirlerindeki kırılmayı ne kadar iyi değerlendirdiğimizin somut bir gösterge-si. Yeni yılda da ihracatımızdaki yükselişin devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu olumlu gelişmelerin yanında, tüm dünyanın mücadele ettiği ortak sorunlar 2022 yılındaki riskler olarak karşımıza çıkıyor. 2022 yılı için küresel mal ticaretine yönelik tahminler en fazla yüzde 5 artışı işaret ediyor. Bu anlamda geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz kazanımları korumamız son derece önemli. Diğer yandan, hızla yükselen küresel enflasyon tüm dünya için ciddi bir sorun. 2021 yılında enflasyon, ABD’de son 39 yılın, Almanya’da son 30 yılın, Euro bölgesinde son 25 yılın zirvesine ulaştı. Çin'de fabrika çıkış fiyatları 26 yılın en yükseğine tırmandı. Emtia fiyatlarında 2022 yılında da yükseliş ivmesi devam ediyor. Brent petrol 2014, pamuk ve nikel 2011 yılından bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Baltık Kuru yük endeksi 2021 yılında son 10 yılın zirvesini gördü. Benzer şekilde enerji maliyetlerinde de son yılların en yüksek rakamları görülüyor. Enerji piyasalarındaki dalgalanmalara dünyanın pek çok bölgesinde yaşanan olumsuz hava koşulları ve üretici ülkelerdeki siyasi gerilimler de eklenince küresel piyasada doğalgaz fiyatları son 13 yılın zirvesini gördü. Enerji arz güvenliğinin sağlanması, bugün her zamankinden daha önemli. Hükümetimiz, bu konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Cumhurbaşkanımız da kısmi enerji kesintisinin yakında tümüyle kalkacağını müjdelediler. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza ve Hükümetimize, ihracat ailemize desteklerinden ötürü şükranlarımızı arz ediyorum. İnşallah, kısa bir süre içerisinde bu sorunları aşıp, daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz.”