27. Kalite Kongresi

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, bankacılığın, dijital dünyanın etkisiyle müthiş değişim yaşadığını belirterek, "Mesela bizim bankamızda yapılan EFT'lerin yüzde 95'i insan eli değmeden yapılıyor. Mobil bankacılıktan yapılan işlem sayısı internet bankacılığı üzerinden yapılan işlem sayısını geçti." dedi.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından bu yıl "Sürdürülebilir Ortak Gelecek" temasıyla 27'ncisi düzenlenen Kalite Kongresi kapsamında 21. Yüzyılın Ekonomisi başlıklı panel düzenlendi.

Panelde konuşan Aras, uzun yıllardır içinde olduğu bankacılık ve finans sektöründe yaşanan krizlerden bahsederek, 1997'de Japonya'da ve 10 yıl sonra ABD'de yaşanan mortgage krizlerini anlattı.

ABD'nin o tarihten beri aradan geçen süreçte krizi atlatmak için yaptıklarına değinen Aras, şu anda Çin'in ciddi şekilde borçlandığını, "Bundan sonraki kriz acaba Çin'den mi gelecek?" diye düşünülmeye başlandığını söyledi.

Aras, bankacılıkta 1980'den bu yana yaşanan büyük değişimi belirterek, bankaların üç ana görevi olan fonların, mevduat toplamanın, bu fonları dağıtmanın yani kredi vermenin, parayı bir noktadan başka noktaya transfer etmenin yapılış şekillerinin teknolojiyle değiştiğini anlattı.

Bankayı kurduklarında sadece telekslerin, faks makinelerinin ve masa üstü telefonların devrede olduğunu dile getiren Aras, sonrasında bilgisayarların, tabletlerin, cep telefonlarının ortaya çıktığını bildirdi.

Aras, bankacılığın, dijital dünyanın etkisi altında müthiş değişim yaşandığını kaydederek, "Mesela bizim bankamızda yapılan EFT'lerin yüzde 95'i insan eli değmeden yapılıyor. Bunların birçoğu da self servis, sizler yapıyorsunuz bunları. Mobil bankacılıktan yapılan işlem sayısı internet bankacılığı üzerinden yapılan işlem sayısını geçti." diye konuştu.





- "Bankacılıkta şube sayıları düşüyor"





Aras, teknolojinin gelişmesiyle insan kaynağının da değiştiğini ifade ederek, ileride bankacılıkta eleman sayısı azalsa da kalitenin artacağını, bankaların işlem bankacılığından ilişki bankacılığına evrileceğini söyledi.

Bu kapsamda daha yaratıcı ve analitik düşünen kişilere ihtiyaç olacağını dile getiren aras, "Dolayısıyla belki eleman sayımız azalacak ama kalite açısından farklılaşacak." dedi.

Teknolojinin gelişmesi sonrası bankacılıkta şube sayılarının 10 yıl öncesine göre yüzde 4-5 düşüş olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte eleman sayısında dolayısıyla bir artış yok. Buna karşılık personel masraflarında bir düşüş yok. Yani daha kaliteli, daha yetkin personellere aynı kaynağı aktarıyoruz. Fakat insan sayısında bir azalma oluyor, bu ister istemez olacaktır. Ancak başka hizmetlerin sunulmasıyla yeni elemanlar ihtiyaç duyulacaktır. Çağımız paylaşım ve birlikte yaşama çağı. Teknoloji şirketlerini dışlama yerine birlikte yaşamaya ve çalışmaya alışmalıyız."