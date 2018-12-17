banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cemiyeti schinas Pizzinat arbade iki
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik
En muhteşem filozoflar gündelik sorunlarınızı nasıl çözerlerdi?
Nietzsche bu işe ne derdi
Sosyal konut zamanı
Sosyal konut zamanı
Yerli otomobile destek
Yerli otomobile destek

28. GAPSHOES Fuarı'nın ardından

- 28. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı’nı 35 bin kişi ziyaret etti - GSO Başkanı Adnan Ünverdi: - "Kentimizde ayakkabı sektörüne yön veren çok şık ve yenilikçi ayakkabı tasarımı yapan firmalarımız var. Bunları fuarda stantları gezerken de yerinde gördük. Önemli olan bu tasarımları dünya markası haline dönüştürmek. Bunu başarmanın yolu da Ar-Ge ve tasarım konusunda yapılacak çalışmalara bağlı"

28. GAPSHOES Fuarı'nın ardından
banner17

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 12-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen 28. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı’nı (GAPSHOES) 35 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, fuarın ayakkabı sektörü ve ülke ekonomisi için büyük moral olduğunu belirtti.

Fuara katılımın ve ziyaretçi sayısının memnun edici olduğunu ifade eden Ünverdi, "Ziyaretçiler, iş alım heyetleri ve yabancı ülkelerden gelenler fuardan memnun olduklarını belirttiler. 4 gün boyunca yurt dışı ve yurt içinden 35 bin ziyaretçi fuarımızı gezdi ve katılımcılarla görüştü. Firmalarımız 2019 yılının moda ve tasarımlarını alım heyetlerinin beğenisine sundular. Tüm katılımcılarımıza ve ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in, üretim gücü, ihracatı ve güçlü sanayisi ile Türkiye’nin lokomotif kenti olduğuna dikkat çeken Ünverdi, şunları kaydetti:

"Kentimiz, her koşulda ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam ediyor. Çok geniş ürün çeşitliliği olan kentimizde ayakkabı sektörü de üretim gücümüzde en önemli sektör arasında yer alıyor. GAPSHOES Fuarımızın 28’incisini düzenlemenin gururunu yaşadık. Yapacağımız Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma çalışmalarıyla ayakkabı sektörümüzü inşallah daha ileri noktalara taşıyacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Kentimizde ayakkabı sektörüne yön veren çok şık ve yenilikçi ayakkabı tasarımı yapan firmalarımız var. Bunları fuarda stantları gezerken de yerinde gördük. Önemli olan bu tasarımları dünya markası haline dönüştürmek. Bunu başarmanın yolu da Ar-Ge ve tasarım konusunda yapılacak çalışmalara bağlı. Bu yönde adımlar atarak, çalışmalarımızı buna göre düzenlemeliyiz. Bunu başaracak güç ve azim firmalarımızda mevcut."

Fuara, 40 ülkeden ziyaretçilerin yanı sıra 70 ilin de oda başkanları katıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FuarGaziantepGSO
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1