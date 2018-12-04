28. Uluslararası GAPSHOES Fuarı'na doğru

GAZİANTEP (AA) - 28. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı (GAPSHOES), 12 Aralık çarşamba günü kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Ortadoğu Fuar Merkezi’nde açılacak GAPSHOES'un Gaziantep için önemli bir fuar olduğunu belirtti.

Gelişen dünya ekonomisinde çok fazla üretimin yanı sıra katma değerli, yenilikçi anlayışla üretim yapmanın şart olduğunu dile getiren Ünverdi, oda olarak sanayicilerin katma değeri yüksek ürünler geliştirmelerine ve sektörel fuarlarla tanıtım yapmalarına destek sağladıklarını, sağlamaya da devam edeceklerini belirtti. Ünverdi, şunları kaydetti:

"Ayakkabı ve yan sanayi sektörü, Gaziantep’in önemli üretim ve istihdam alanlarının başında geliyor. Bu güzide sektörümüzün yurt dışına açılmasını sağlamak amacıyla düzenlediğimiz GAPSHOES Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Fuarı bu zamana kadar önemli bir mesafe almamızı sağladı. GAPSHOES Fuarı'nı yaz ve kış olmak üzere yılda iki kez düzenliyoruz. GSO olarak Gaziantep’te fuarcılığın gelişmesine katkı sağlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bize bu konuda destek veren herkese teşekkür ediyoruz.”

Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya da şehrin en büyük organizasyonlarından biri olan GAPSHOES Fuarı'nın ihracata katkı sağladığını vurguladı.

Fuara Gaziantepli ayakkabı ve terlik üreticilerinin yanı sıra İstanbul, Bursa, İzmir, Samsun, Kahramanmaraş, Konya, Denizli, Ankara, Hatay, Isparta, Adana, Çorum, Şanlıurfa, İran, Irak, Kazakistan, Suriye ve Çin’den şirketlerin de katıldığına dikkati çeken Akkaya, "Sektörünün en önemli ve etkili fuarları arasında yer alan ve başta Orta Doğu ülkelerinden olmak üzere, Avrupa, Rusya ve Türk cumhuriyetlerinden çok sayıda profesyonel ilgilinin takip ettiği fuar, 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

- Fuar hakkında

28. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı (GAPSHOES), 12 Aralık Çarşamba günü Orta Doğu Fuar Merkezi’nde saat 10.00’da kapılarını ziyaretçilerine açacak.

GSO, Gaziantep Kunduracılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle, Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen GAPSHOES Fuarı’nda 250 firma ile 750 marka ürünlerini sergileyecek.

30 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek fuar, 4 gün boyunca saat 10.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.



