29. Hotel Equipment ve 25. FoodProduct fuarları açıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 29. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (29. Hotel Equipment) ile 25. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (25. FoodProduct) kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Expo Center'da eş zamanlı olarak açılan fuarlar, yerli ve yabancı konaklama, ağırlama ve ikram sektörünün profesyonellerini bir araya getirdi.

Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Antalya'ya gelen turist sayısını artırmayı hedeflediklerini, bütün çalışmalarının buna yönelik olduğunu söyledi.

Turizmi tüm yıla yaymak istediklerini belirten Ateş, bunun için de katma değeri yüksek kongre ve fuarcılığa ayrıca önem verdiklerini ifade etti.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı da sektörün, yoğun ilgi gösterdiği fuarların yapıldığı 40 bin metrekarelik kapalı alanı tamamen doldurduğunu dile getirdi.

Söz konusu iki fuarın geçen yıla kıyasla yüzde 40 büyüdüğüne dikkati çeken Bıdı, toplam 410 firmanın 3 bin 500'ün üzerinde markayla 4 gün boyunca ürünlerini sergileyeceklerini belirtti.

ANFAŞ'ın ülke ve kent ekonomisine sağladığı katkının artarak devam edeceğini vurgulayan Bıdı, stratejik ülkelerde turizm ve gıda sektöründe yeni hedef pazarların oluşumuna katkı sağlayacak tanıtım çalışmaları yapacaklarını bildirdi.

Bıdı, 3 bin 500'ü yabancı olmak üzere, 40 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi Antalya'da bir araya getirmeyi amaçladıklarını dile getirerek, "Fuarların sonunda en az 25 milyon dolarlık bir iş hacmi oluşturarak, Türkiye'nin büyüme rakamlarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. 2019'da fuarımızı daha da büyüterek, bu rakamların artacağına inanıyoruz." dedi.

Bakanlıkların ve bazı kurumların desteğiyle, Almanya başta olmak üzere 27 ülkeden alım heyetleri getirdiklerini de söyleyen Bıdı, katılımcılarla ikili iş görüşmelerinin yapılacağını ifade etti.

- "Ticaret, savaşları önler"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin de fuarların turizm, tarım, sanayi ve ticaret sektörlerini bir araya getirerek hem ülkelerin kalkınmasına hem de dostluğun ve barışın güçlenmesine katkıda bulunduğunu aktardı.

Çetin, "Ticaretin dünyaya en önemli katkısı, savaşları önleyici ve azaltıcı etkisidir. Bunun en iyi örneği Avrupa ülkelerinin iki büyük savaştan sonra ekonomik birlik kurmuş olmalarıdır." dedi. Çetin, bu nedenle serbest ticaretin, iş dünyasının, ihracat ve turizmle kurulan uluslararası bağların değerinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

- "Kayısı, kiraz, incir ve fındıkta birinciyiz"

Türkiye'nin kayısı, kiraz, incir ve fındık üretiminde dünyada ilk sırada yer aldığına işaret eden Çetin, "Kavun, karpuz, şeftali, baharat üretiminde ikinci, kestane, biber, salatalık, mandalina, mercimek, fıstık üretiminde üçüncü sıradayız." diye konuştu.

Çetin, Türkiye'nin 80 milyonluk nüfusunu doyurduğunu, 30 milyondan fazla yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını anlattı.

Tarımda modernizasyon ve verim artışı çabalarının sürdüğünü vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıllarda Türkiye, gıda sektöründe çok daha ileri noktalara gelecektir. Otel ekipmanları sektörümüzün başarısı, Türkiye'nin ve Antalya'nın otellerinden ve turizmde dünyada ilk onda olmamızdan bellidir. Bu yıl turizmde yeniden dünyada altıncı sıraya çıkacağımıza inanıyorum."

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki de mutfak sektöründe dünyada 10'uncu sıralardayken ikinci sıralara geldiklerini belirterek, "İtalya'dan sonra ikici sıradayız. Cari açık vermeyen bir sektörüz. Hem gıdada hem cihazlarda Türk malı kullanmalıyız." dedi.

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Ekonomi ve Ticaret Bölüm Başkanı Rüdiger Lotz da Antalya'nın tarım ve turizm açısından önemli bir kent olduğunu söyledi.

Almanya ile Türkiye arasında son iki yılda bazı problemlerin yaşandığını dile getiren Lotz, "Antalya'da, Almanya'dan daha çok turistleri görmeye başlayacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarların açılışını yaptı, ardından stantları gezdi.

Fuarlar, 20 Ocak'ta sona erecek.