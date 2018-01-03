29. Hotel Equipment ve 25. FoodProduct fuarları

ANTALYA (AA) - Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından organize edilen, 29. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (29. Hotel Equipment) ile 25. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (25. FoodProduct), 17-20 Ocak'ta Antalya Expo Center'de yapılacak.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Antalya Expo Center'de düzenlenen toplantıda fuarlara ilişkin bilgi verdi.

Büyüyen fuar alanı Antalya Expo Center'in sağladığı imkan ve sektörün talebi doğrultusunda turizm ve gıda sektörünün öncü iki fuarını tek çatı altında bir araya getirdiklerini belirten Bıdı, bu karar sonrası yoğun ilgi gördüklerini söyledi.

Geçen yıl başarıyla gerçekleştirdikleri fuarların bu yıl eş zamanlı düzenlenmesiyle önemli bir büyüme yakaladıklarını dile getiren Bıdı, "Bu yıl, her yıl olduğu gibi katılımcılarımız, yurt içinde 81 ilden, yurt dışında 20'nin üzerinde ülkeden gelecek alım heyetleriyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirerek, yeni iş birlikteliklerine imza atacaktır. Yarattığımız bu ticaret hacmiyle, turizm ve gıda sektöründeki ihracatın artmasına katkı sağlamayı bu yıl olduğu gibi ilerleyen yıllarda da var gücümüzle sürdüreceğiz." dedi.

- Fuarların turizme katkısı

Bıdı, ANFAŞ olarak kent turizmine katkı sağlamak için de çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Bugün dünyadaki turistik şehirlerin turizm gelirleri incelendiğinde Dubai 28,5 milyar dolar kazanç sağlarken, İstanbul'un 6,5 milyar dolar kazanç sağladığını görüyoruz. Dubai'nin bu seviyeye ulaşmasında fuarların etkisi çok büyük. Bizlerin de fuarcılık faaliyetlerine hız kazandırarak nitelikli turisti yıl boyunca Antalya ve Türkiye ekonomisine kazandırmamız lazım." diye konuştu.

Fuar döneminde yapılan harcamaların yüzde 85'inin, otellerinden taksicilerine, restoranlarından mağazalarına kadar tüm kent ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Bıdı, geçen yılın aralık ayında yapılan Growtech Fuarı'na 5 bin 381'i 23 ülkeden olmak üzere 82 bin 648 ziyaretçinin geldiğini, bunun da kent turizmine katkısı olduğunu söyledi.

- Aşçılardan geleneksel yemekler

Fuar katılımcılarından Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkan Yardımcısı Mustafa Erol, bu yıl da fuarda yerlerini alacaklarını, "Gelenekten Geleceğe" temasıyla yöresel yemek yarışması düzenleyeceklerini bildirdi.

Üniversiteler arasında da "Büyükanne Yemekleri" adı altında yöresel yemekler yapılarak tanıtılacağını anlatan Erol, "7 bölgeden 35 okul fuara gelerek yöresel yemekler yapacaklar ve orijinal sunumlarını gerçekleştirecekler." diye konuştu.

- Turizm sektörüne katkı

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, fuarların üretici ve tüketici, imalatçı ile ürün yaratıcıyı bir araya getiren, dünyadaki trendlerin takip edilmesini sağlayan önemli platformlar olduğunu dile getirdi.

Yeni yatırım kararlarının da genel olarak bu tür fuarlarda alındığını belirten Ayık, "O nedenle bu fuarın organizasyonu ve düzenlenmesi açısından başladığından bu yana her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz. Sadece Antalya açısından değil, ülkemiz açısından da çok önemli bir değer olduğunu düşünüyoruz bu fuarların." dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin de kış aylarında düzenlenen her fuarın ekonomiye artı değer sağladığını vurgulayarak, "Biz, deniz, kum, güneş turizmi yapan bir kentiz. Fuara getirdiğimiz kişilerin harcamaları 2 bin dolar civarına kadar çıkıyor. Fuarların Antalya'ya ne kadar katkı koyduğunu son olarak Growtech Fuarı'nda hepimiz görmüş olduk." diye konuştu.

Oda olarak fuara alım heyetleriyle destek vereceklerini fakat İran'dan beklenen 22 firmanın gelmesi konusunda endişeli olduklarını anlatan Çetin, "Yurt dışından toplam 56 katılımcı getirecektik fakat İran'daki karışıklığı biliyorsunuz, ne kadar firma gelir bilemiyoruz." ifadesini kullandı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Duran da turizmin 12 aya yayılması açısından fuarların çok önemli olduğunu dile getirdi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da Birlik olarak fuarın paydaşı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Fuarın sektörle bir buluşma noktası oluşturduğunu belirten Yağcı, "Hem konaklama hem de gıda sektöründe sektörel, teknolojik gelişmelerin paylaşıldığı, sunumların yapıldığı bir ortam yaratıyor. Bu açıdan bu fuarı çok önemsiyoruz." dedi.