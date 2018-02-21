AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 3. Ağırlama Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Efes Kongre Merkezi'nde Türkiye'nin farklı illerinden sektöre ilişkin 200 firmanın stant açtığı fuarda, ev eşyalarından unlu mamullere pek çok malzeme ve ürün sergilendi.

Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Ege kıyılarının turizm için çok önemli olduğunu söyledi.

Kuşadası'nın hem kültür hem de deniz turizmi açısından tercih edilen bir yer olduğuna dikkati çeken Aksoy, "Kuşadası gerek nem gerekse sıcaklık bakımından büyük fark gösteriyor. Öyle ki temiz havası nedeniyle doktor reçetelerine girdi. Hekimlerimiz, kendilerine gelen hastalara 'Gidin Güzelçamlı'da yaşayın' tavsiyesinde bulunuyor. Bu fuarın da inanıyorum ki kentin tanıtımına çok önemli katkısı olacaktır." dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ise fuarlara her zaman destekte bulunduklarını, böylesi organizasyonların kış aylarında ilçede hareketliliğe yol açtığını ifade etti.

- Genç aşçılar yarıştı

Fuar kapsamında düzenlenen "Genç Aşçılar" yarışmasında lise ve üniversite öğrencileri, aralarında 9 ülkeden gelen yabancı şeflerin de bulunduğu jüri önünde hünerlerini sergiledi.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkan Vekili Rahmi Yılmaz, önceki yıllara oranla fuara katılımın çok yüksek olduğunu söyledi.

Fuarda renkli görüntülerin oluştuğuna dikkati çeken Yılmaz, "Önemli olan fuarı canlı tutmaktır. Bunun da en önemli etkeni gastronomidir. Aşçıların olduğu her yer böyle renkli geçiyor. Gastronominin her kategorisi var. Yerel ürünleri kullanarak bir şeyler yapıyoruz ki Türk mutfağının gelişmesine katkı sağlasın." diye konuştu.

- "Harika bir yarışma var"

Filistinli jüri üyesi Odeh Abu El-Hawa ise daha önce Türkiye'ye 10 kez geldiğini, böylesi bir fuarda yer aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İngiliz Mımmo Pıpıtone de Türkiye'ye ilk kez geldiğini ifade ederek, "Burada çok güzel bir ortam ve harika bir yarışma var. Yarışmada birkaç yemeği denedim, hepsini çok sevdim. Bugün buradaki genç şeflerin ileride çok başarılı olacağını düşünüyorum." dedi.

Romen Paul Siserman ise fuarın bu zamana kadar katıldığı organizasyonların en iyileri arasında olduğunu, hünerlerini sergileyen genç aşçıların hepsinin çok başarılı olduğunu söyledi.

Venezuelalı Caroline Wele, burada herkesin emek harcayarak bir şeyler yaptığını belirterek, "İçerisinde taze ürünlerin olduğu Türk yemeklerin hepsi gerçekten harika. Ben zaten Türk yemeklerini çok seviyorum. Yarışma da çok keyifli geçiyor. Yarışan birkaç gencin ileride çok ünlü olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Fuar, 24 Şubat'a kadar açık kalacak.