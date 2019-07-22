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3 ay ertelemeli bayram kredisi

QNB Finansbank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, banka 60 aya varan vade seçenekleri ile günde 15 TL'den başlayan taksitlerle 15 bin TL bayrama özel ihtiyaç kredisi veriyor

3 ay ertelemeli bayram kredisi
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İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan müşterilerine kurban bayramına özel uygun faiz oranlı ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi sunuyor.
QNB Finansbank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, banka 60 aya varan vade seçenekleri ile günde 15 TL'den başlayan taksitlerle 15 bin TL bayrama özel ihtiyaç kredisi veriyor.
Krediden yararlanmak isteyen müşteriler, dilerlerse ödemelerine 3 ay sonra da başlayabilecek.
Verilen bilgiye göre, 17 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen QNB Finansbank müşterileri, internet veya cep şubelerinden başvurularını yapabiliyorlar.
QNB Finansbank müşterisi olmayanlar ise TC kimlik numaralarını SMS olarak “5030”a göndererek, QNB Finansbank şubelerini ziyaret ederek ya da “www.qnbfinansbank.com” adresinden başvurularını gönderebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
QNB Finansbank
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