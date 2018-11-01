3. Hatay Tarım Fuarı açıldı

HATAY (AA) - Hatay'da çok sayıda kurum ve kuruluşun destekleriyle düzenlenen 3. Tarım Fuarı açıldı.

Hatay Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Aksaray Mahallesi'ndeki fuar alanındaki açılışta, kentin, ülkenin yaş sebze ve meyve ihracatına önemli katkı sağladığını söyledi.

Kentin gelişen ekonomisiyle farkındalık oluşturmaya başladığını belirten Çolakoğlu, şöyle konuştu:

"İlimizin tarım kültürü, toprak yapısı, iklim ve diğer doğal koşulları ürün deseninde çeşitliliğe, hasatta erkenciliğe, ikinci ürün yetiştirilebilmesine imkan vermektedir. Bu şartlarda yılın 4 mevsiminde üretim yapmak mümkündür. Özellikle meyve, sebze ve zeytinlik alanları Türkiye ortalamalarının çok üzerindedir. 2017 TÜİK rakamları dikkate alındığında, Hatay, Türkiye sıralamasında pazı, maydanoz, dere otu, mandalina üretiminde 1. sırada, portakal üretiminde 2, kuru soğan havuç, yeni dünya, kütlü pamuk, muz ve turunçgil üretiminde ise 3. sırada yer almaktadır. İlimizde bitki deseni olarak buğday, sanayi bitkileri, sebzeler, zeytinlikler, yağlı tohumlar narenciye, meyve olarak toplam 275 bin 578 hektar ekim alanıyla ilimiz toprakları içerisinde önemli bir yer almaktadır."

Çolakoğlu, kentten ihracat yapılan ülkeler arasında Suudi Arabistan, Rusya ve Irak'ın ilk sıralarda yer aldığını bildirdi.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Fuar, 4 Kasım'a kadar açık kalacak.



