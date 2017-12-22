3. havalimanında 12 binden fazla Michelin X Works kullanıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Yeni Havalimanı (İYH) şantiyesinden 2014'den bu yana 12 binden fazla Michelin X Works lastiklerinden kullanıldı.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, şirket, verimliliği artıran, uzun ömürlü ve dayanıklılığı ile ön plana çıkan X Works lastikleri sayesinde başından bu yana mega projeye destek sunuyor.

İstanbul'un 3. havalimanı olma özelliğini taşıyan proje kapsamında ilk günden bu yana 600'den fazla araca hem orijinal ekipman hem de sonrasında destek sunan Michelin, 12 binden fazla X Works lastiğiyle projede yer aldı.

Michelin X Works lastikleri sayesinde havalimanı inşasında daha yüksek verimlilik sağlayan yetkililerin şantiyede Michelin sayesinde yaşadıkları deneyimi anlattıkları video ise kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görmeyi başardı ve 1,5 milyonun üzerinde görüntülenme elde etti.

Şirketin lastikleri ve lastik çözümleri ile daha az lastik değişimi yapan araçlar, uzun ömürlü ve verimli performanslarıyla fark yarattı.

X Works lastikleri, yol içi ve dışı yük taşımacılığında sağlamlık ve dayanıklılık sunuyor. Bozuk yol koşulları için üretilen uzun ömürlü X Works lastikler, kaplanabilirlik ve fazla yük taşıma kapasitesi özellikleriyle genişletilmiş güvenlik, daha fazla maliyet etkinliği ve artan çevre koruması sağlıyor.

