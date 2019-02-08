3. İstanbul Başakşehir projesi Avrupa'da görücüye çıkıyor

İSTANBUL (AA) - 3. İstanbul Başakşehir projesi, 8-10 Şubat tarihleri arasında Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'na katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fuzul Grup, Seha Yapı, Al Zamil, Adese ortaklığı ve Başakşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen proje, fuar sayesinde Avrupa'da yaşayan Türkler ve Türkiye'ye yatırım yapmayı planlayan Avrupalılar ile buluşacak.

Mimari tasarımı ve çevre düzenlemesi ile dikkat çeken ve 112 bin metrekare arsa üzerinde yükselen projede yüzde 80 ile çok geniş peyzaj alanları bulunuyor.

Sosyal donatıları da yatırımcılardan ilgi gören projenin sosyal olanakları arasında: basketbol sahası, restoran, kapalı otopark, yürüyüş parkuru, sauna, bilardo, spa, çocuk oyun alanları, futbol sahası, süs havuzu, güvenlik, cafe, kapalı yüzme havuzu, tenis kortu ve kameralı güvenlik hizmeti yer alıyor.

İstanbul'un değerlenen bölgelerinden Başakşehir'in en büyük karma projesi 3. İstanbul Başakşehir, Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde 3 ödüle birden layık görüldü.

Proje, 27'ncisi gerçekleştirilen International Property Awards 2018'in Avrupa ayağı olan European Property Awards gayrimenkul sektörünün devlerinin projelerine ev sahipliği yaptı.

3. İstanbul Başakşehir, Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde (European Property Awards) 3 kategoride ödüle layık görüldü.

Proje, European Property Awards'ta En İyi Satış Ofisi Mimari, En İyi Satış Ofisi İç Mimari ve En iyi Örnek Daire kategorilerinde 3 ayrı ödülün sahibi oldu.

- "Ticari alanlardan ve rezidanslardan oluşan projemiz, örnek dairesiyle de dikkat çekiyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık, şunları kaydetti:



"Ticari alanlardan ve rezidanslardan oluşan projemiz, mimari tasarımı ve çevre düzenlemesiyle birlikte satış ofisi ve örnek dairesiyle de dikkat çekiyor. Başakşehir'de 116 bin metrekare arsa üzerinde yükselen projenin toplam alanın yüzde 60'ında sert-yumuşak peyzaj alanları bulunuyor. Başakşehir'in en büyük projesi olan 3. İstanbul'un sosyal donatıları da yatırımcılardan ilgi görüyor.

Aynı zamanda İstanbul'un yeni yaşam merkezi olarak kabul gören 3. İstanbul, TEM Otoyolu'na 5 dakika, E-5'e ve İstanbul Havalimanı'na 12 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 30 dakika, Atatürk Havalimanı'na 12 dakika, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ise 20 dakika mesafede bulunması gibi avantajlara sahip durumda. Avrupa'da inşa edilen birçok proje arasında beğenileri toplayan satış ofisi ve örnek daire mimarimizin ödüle layık görülmesi 3. İstanbul ekibinin tecrübesini bir kez daha kanıtladı. 3. İstanbul'dan ev sahibi olanlar tecrübesini ödülle ispatlamış bir projede yaşayacaklar."

Saylık, Avrupa'da yaşayanları geleceğin İstanbul'un da merkezde yaşam vaat ettiklerini belirtti.







