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3 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığınca, 3 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi.Ticaret Bakanlığının "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar"ı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 22 Haziran'da...

3 şirkete
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ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığınca, 3 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi.

Ticaret Bakanlığının "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar"ı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 22 Haziran'da dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirketler listesine İleri Giyim, Kardemir ve Yaşar dış ticaret anonim şirketleri de dahil edildi.

Böylece, Arçelik, Bosch, Ford Otomotiv, Oyak Renault, Petlas, TEMSA, TOFAŞ, Tüpraş ve Vestel gibi firmaların da aralarında yer aldığı söz konusu statüye sahip şirket sayısı bu yıl 63'e yükseldi.

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Dış Ticaret Sermaye şirketiİleri GiyimKardemirTicaret BakanlığıYaşar
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