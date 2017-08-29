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30 Ağustos Zafer Bayramı

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: - "2023 hedeflerimizi gerçekleştirme kararlılığımızın önünde hiçbir yapı, örgüt, güç duramayacaktır" - "Önümüze konulan her engel, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekte bizleri 'büyük ve güçlü Türkiye' idealine daha da yaklaştırmaktadır"

30 Ağustos Zafer Bayramı

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "2023 hedeflerimizi gerçekleştirme kararlılığımızın önünde hiçbir yapı, örgüt, güç duramayacaktır. Önümüze konulan her engel, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekte bizleri 'büyük ve güçlü Türkiye' idealine daha da yaklaştırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 95 yıl önce Türk ordusunun şanlı bir destana imza atarak Kurtuluş Savaşı'nın en büyük zaferini kazandığını anımsattı.

Emsalsiz zaferin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere inançla zafere yürüyen tüm şehitlere minnet duyduğunu ifade eden Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapılarını açan ecdadımız, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile de Anadolu'nun sonsuza dek Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya göstermiştir. İstiklal harbimiz bu muharebede verilen mücadeleyle taçlanmış, düşman ordusu çok kısa sürede vatan topraklarından yok edilmiştir. Şanlı zaferlerle dolu tarihimizden ders almayarak istiklalimiz ve istikbalimiz üzerinde türlü oyunlarını sürdürmeye devam eden şer odakları, aynı hezimeti yaşamaya mahkumdurlar. 95 yıl önce olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de milletimizin göstermiş olduğu mücadele ve irade bizi geleceğe taşıyacak en büyük güvencemizdir. Herkes bilmelidir ki vatanımız ve birliğimiz üzerinde hain emeller peşinde olanlar, karşılarında her zaman tüm kudreti ve heybeti ile devletimizi bulacaklardır."

Tüfenkci, aziz şehitlerin emaneti olan vatanı, canları pahasına korumaya ve büyütmeye devam edeceklerini belirterek, "Gazi Mustafa Kemal'in işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. 2023 hedeflerimizi gerçekleştirme kararlılığımızın önünde hiçbir yapı, örgüt, güç duramayacaktır. Önümüze konulan her engel, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekte bizleri 'büyük ve güçlü Türkiye' idealine daha da yaklaştırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



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30 AĞUSTOSBülent TüfenkciGümrük Ve Ticaret Bakanlığı
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