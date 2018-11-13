33. ASEAN Zirvesi

ANKARA (AA) - 33. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi için Singapur'da bulunan Tayland, Çin ve Malezya başbakanları zirve kapsamında gerçekleştirilen çeşitli etkinliklere katıldı.

Singapur basınında yer alan haberlere göre, Tayland Başabakanı Prayut Çan-oça, ASEAN İş ve Yatırım Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, gelecek yıl Tayland'ın ev sahipliğinde yapılacak zirvede ticaret ve yatırımları güçlendirmek üzere bağlantı sağlama sözü verdi.

Singapur'un ardından 2019'da ASEAN başkanlığını üstlenmenin Tayland için büyük onur olduğunu dile getiren Prayut, Tayland'ın, ASEAN ülkelerindeki ticaret ve yatırımları güçlendirmek için hem kamu hem de özel sektörde ASEAN üyeleri arasındaki bağlantıyı sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Çin Başbakanı Çin Başbakanı Li Kıçiang, Singapur'u ziyaret eden yabancı devlet ve hükümet liderlerini, fikir önderleri ve alanında lider şahsiyetleri buluşturan üst düzey bir etkinlik olan geleneksel "Singapore Lecture" konferansına konuşmacı olarak katıldı.

Öte yandan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, 1953'te Tıp Fakültesinden mezun olduğu Singapur Ulusal Üniversitesiden (NUS), 65 yıl sonra hukuk alanında fahri doktora unvanı aldı.

Fahri doktorasını Singapur Devlet Başkanı Halime Yakup'un elinden alan Mahathir yaptığı konuşmada, "Bu fahri doktoraya yaşadığım sürece kıymet vereceğim." dedi.

Başkent Singapur'da, dün bakanlar düzeyine yapılan oturumla başlayan zirvenin açılış konuşmasını Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong yapmış ve ASEAN ülkelerinin yabancı yatırımcıları çekmesi gerektiğini belirterek, "Bölgemiz yabancı yatırımcılar için ne kadar uygun olursa ekonomik açıdan pasta da o kadar büyüyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Zirve kapsamında, ilk kez bir bölge, e-ticaret anlaşmasına imza atmıştı. Haziran 2017'de görüşmelerine başlanan, ASEAN bölgesini oluşturan ülkeler arasında, e-ticaretin yaygınlaşmasını ve kolaylaşmasını öngören anlaşma dün imzalanmıştı.

Bugün yapılacak liderler seviyesindeki toplantıya 16 ülkenin lideri katılacak. 10 ASEAN üyesi ülke dışında Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Rusya ve Avustralya liderleri de oturumda yerlerini alacak.

Zirvede, bölgesel ekonomik ortaklık, Arakanlı Müslümanlar konusu ile jeopolitik ve ekonomik değişim döneminde izlenecek yollar ele alınacak.

ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.

Zirve, 15 Kasım'da sona erecek.