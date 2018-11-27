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"35 milyar dolarlık kruvaziyer pazarından Türkiye payını almalı"

- DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk: - "Dünyadaki kruvaziyer turizmi 35 milyar doları buldu. 2018 sezon sonunda 27 milyon kişi kruvaziyer turizminden yararlandı. Her sene yüzde 20 büyüme söz konusu. Türkiye vazgeçilmez bir coğrafya. Dolayısıyla kruvaziyer turizminden hak ettiğimiz payı almalıyız"

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İZMİR (AA) - Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, kruvaziyer turizminin dünyadaki payının 35 milyar dolar olduğunu belirterek, "2018 sezon sonunda 27 milyon kişi kruvaziyer turizminden yararlandı. Her sene yüzde 20 büyüme söz konusu. Türkiye vazgeçilmez bir coğrafya. Dolayısıyla kruvaziyer turizminden hak ettiğimiz payı almalıyız." dedi.

Odanın kasım ayı meclis toplantısında konuşan Öztürk, hükümetin aldığı ekonomik tedbirler programını sonuna kadar desteklerini söyledi.

Son dönemde ithalatın düştüğünü ve Avrupa'dan tırların boş döndüğünü aktaran Öztürk, bunun deniz ticaretine olumsuz etkisi olduğunu dile getirdi.

Kruvaziyer turizmindeki gelişmelerden de bahseden Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu sene 250 gemi 220 bin yolcu Türkiye'ye geldi. Kuşadası 152 gemiyle 120 bin yolcu ile kapattık. Dünyadaki kruvaziyer turizmi 35 milyar doları buldu. 2018 sezon sonunda 27 milyon kişi kruvaziyer turizminden yararlandı. Her sene yüzde 20 büyüme söz konusu. Türkiye vazgeçilmez bir coğrafya. Dolayısıyla kruvaziyer turizminden hak ettiğimiz payı almalıyız."


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