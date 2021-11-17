3.6 trilyon dolarlık sektörde yerinizi alın

Pandemi ile birlikte alışveriş alışkanlıklarımız tamamen değişti. 2020-2021 yılları itibariyle tüketicilerin online alışverişe ağırlık verdiği bir gerçek. Bu yeni dönemle birlikte kendini yenileyen ve daima geliştirmeye odaklanan markalar hiç hız kaybetmeden mobil e-ticarete atıldı bile. Bugün kendinden söz ettiren Trendyol, HepsiBurada, N11 vb… bunlardan birkaçı.

Siz De Büyük Yarışa Katılmak İster Misiniz?

Alışveriş yöntemlerinin değişmesiyle birlikte önce online’a yönelen tüketiciler, günümüzde online ve mobil alışverişi tercih ediyor. Günümüzde e-ticaretin %72’si mobil cihazlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte gelen satış hacmi ise Statista’nın raporuna göre dünyada 3.6 Trilyon Doları gösteriyor. Türkiye'ye dönecek olursak, mobil cihaz teknolojilerinin gelişmesi ve tüketicilerin uygulama mağazalarında daha fazla vakit geçirdiği gözlemleniyor. Mobil cihaz kullanım oranının artması ile birlikte e-ticaret siteleri mobil cihazlar üzerinden sıklıkla ziyaret edilir hale geldi. Bu anlamda e-ticarette mobil alana yatırımın yapılması oldukça önemli.

Mobil cihazlarla yapılan satın alma işlemleri e-ticaret sitesinin ya da çevrimiçi pazaryerinin güvenli mobil uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. Siz de mobil yapacağınız ticaretle mobil trafik, ortalama sipariş değeri ve siparişlerin zaman içerisindeki değişimlerini izleyerek satış yöntemlerinizi belirleyebilir ve böylelikle mobil ticaretinizi geliştirecek aksiyonlar alabilirsiniz.

Mobil Ticaret ile Ekosistemde Yerinizi Alın!

Yazılım ve Teknoloji alanında çalışmalar yürüten Dijital Gen olarak mobil ticaretinizi geliştirebileceğiniz E-Gen'i sunduk. E-Gen, Google Flutter ile geliştirilmiş IOS ve Android marketlerde e-ticaretinizi sunabileceğiniz bir mobil uygulama. E-Gen sayesinde artık siz de ticaretinizi daha erişilebilir kanallar aracılığı ile gerçekleştirerek satışlarınızı arttırabilir, tüketicilere mobilden ürün-fiyat karşılaştırması yapma imkanı sunabilir ve m-ticaretinizi yeni satış kanalı olarak kullanabilirsiniz.

Sercan Kasım Kimdir?

Yaklaşık 10 yıldır yazılım ve teknoloji alanınca çalışmalar yürüten Sercan Kasım, pandeminin tam ortası Mart 2021'de Dijital Gen'i kurdu. Kısa süre içerisinde ekibini büyüterek hayalindeki projeleri gerçekleştiren Sercan Kasım, yazılım dünyasında müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği projeler ve verdiği danışmanlıklarla kendinden söz ettirmektedir.