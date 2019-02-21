3D yazıcıların 300 milyon dolarlık atığını engelleyecek

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN / YUNUS TÜRK - Türk mucitler, üç boyutlu (3D) yazıcıların baskı malzemesinin (filament) atık plastiklerden üretimi için proje geliştirdi. Bu kapsamda hayata geçirdikleri proje ile atık plastiklerden filament elde eden mucitler, kullanıcıya ciddi maliyet avantajı kazandırıyor.

Geçen yıl İTÜ Çekirdek'e kabul edilen start-up şirketi FilameX tarafından üretilen filament makinesi, küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının Davos'u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu'nda (WBAF) sergilendi.

Burada AA muhabirlerine açıklamalarda bulunan şirketin kurucu ortağı Burak Horuz, projeleri kapsamında ürettikleri makine ile 3 boyutlu yazıcılarda kullanılan filamentlerin hızlı ve uygun maliyetle üretilebildiğini söyledi.

Hayata geçirdikleri filament makinesi sayesinde, 3 boyutlu yazıcılardan çıkan atık plastiklerden, geri dönüştürülebilir atık plastiklerden ve ham plastik granüllerden 3 boyutlu yazıcılar için kartuş (yazıcıdan çıktı almak için kullanılan ham madde) ürettiklerini anlatan Horuz, makinelerinin birden fazla avantaj sunduğunu anlattı.

Horuz, "Bu makine ile filamentleriniz çok çok ucuz fiyata üretebilir, 3 boyutlu yazıcılardan tekrar tekrar ürün yapabilirsiniz. Şirketler için ciddi maliyet avantajı sunacak bir ürün." dedi.

Halihazırda filamentlerin 7 metreden uzun makinelerden üretildiğini dile getiren Horuz, kendi ürünlerinin 50, 30 ve 20 santimetre ebatlarında olduğunu aktardı.





- "Yerli rakibimiz yok, yabancılara karşı avantajlıyız"





Horuz, "Mevcuttaki makineler çok büyük ve maliyetli. İnsanlar ofislerde ve ev ortamında bunu kullanamadığı için biz daha portatif bir ürün geliştirdik. Yerli rakibimiz yok, dünyadaki rakiplerimizden de farklarımız var. Ebat ve düşük maliyet avantajının yanı sıra otomatik renk özelliğimiz var. Bunun patentini almak için başvurumuzu yaptık." diye konuştu.

Diğer üretim hatlarında besleme haznesine konulan renk granülleri ile filament renklendirildiği için homojen bir dağılım olmadığını dile getiren Horuz, kendilerinin homojen dağılımı sağlayan, filamentin akışına göre renk pigmentini dağıtan bir modül geliştirdiklerini söyledi.

Horuz, makinenin hacimsel anlamda ciddi avantaj sunduğunu, üretim maliyetini düşürdüğünü bildirdi.

Projelerinin çeşitli yarışmalardan ödül aldığını dile getiren Horuz, bu kapsamda ilgi gördüklerini aktardı.

Horuz, 2020 yılında dünya genelinde üç boyutlu yazıcıları beslemek için 67 milyon kilogram plastiğe ihtiyaç olacağını belirterek, "Yüzde 20'ye yakın atık çıkıyor bu yazıcılardan. Bu da 13 milyon kilogramı aşan bir atık demek." dedi.

Bu atıkların dünya ekonomisine zararının 300 milyon dolar olacağının düşünüldüğünü dile getiren Horuz, "Ürettiğimiz makine sayesinde filamentlerin geri dönüştürülmesiyle bu atıkların zararı engellenebilecek." diye konuştu.





- "Plastik atıklar yeniden nesne olacak"





Şirketin diğer kurucu ortağı Murat Oflezer, hayallerinin atık plastiklerin çöpe atılmasını engellemek olduğunu ve bu atıkların yeniden kullanmasını sağlamak istediklerini belirterek, çevreci bir proje hayata geçirdiklerini söyledi.

Çöplere çok sayıda dönüştürülebilir plastiğin atıldığını dile getiren Oflezer, bunları yeniden kullanarak üretim sağlayabileceklerini bildirdi.

Oflezer, "Atık plastikler dönüştürülerek üç boyutlu yazıcıların baskı malzemesi haline getirilebilir. Bu sayede yeniden obje ve nesneler üretilebilir." dedi.