ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, madenciliğin dünyanın en zor mesleklerinden biri olduğunu belirterek, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

Cansız, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, madencilerin dünyanın en zor mesleklerinden birini icra ederek yer altı kaynaklarının Türkiye'nin hizmetine sunulmasında alın teri döktüğünü belirtti.

Mithat Cansız, "Tüm madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutluyor, bu uğurda hayatını kaybeden maden şehitlerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.