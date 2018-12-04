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4 Aralık Dünya Madenciler Günü

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, madenciliğin dünyanın en zor mesleklerinden biri olduğunu belirterek, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.Cansız, Twitter hesabından paylaştığı mesajda,...

4 Aralık Dünya Madenciler Günü
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ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, madenciliğin dünyanın en zor mesleklerinden biri olduğunu belirterek, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

Cansız, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, madencilerin dünyanın en zor mesleklerinden birini icra ederek yer altı kaynaklarının Türkiye'nin hizmetine sunulmasında alın teri döktüğünü belirtti.

Mithat Cansız, "Tüm madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutluyor, bu uğurda hayatını kaybeden maden şehitlerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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4 Aralık Dünya Madenciler GünüEnerjiEnerji Ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız
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