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4. High Tech Port by MÜSİAD fuarı için geri sayım

- Türkiye'nin konsept pazar geliştirme projesi olarak 2014'ten bu yana Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle düzenlenen 4. High Tech Port by MÜSİAD Savunma Fuarı, 21-24 Kasım'da ziyaretçilerini ağırlayacak - Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt: - "Fuara Katar, İngiltere, Kuveyt, Azerbaycan, Çekya, Endonezya ve Malezya'nın da aralarında olduğu 40'tan fazla ülkeden delegasyon ve yaklaşık 120 firma katılacak"

4. High Tech Port by MÜSİAD fuarı için geri sayım
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ANKARA (AA) - Türkiye'nin konsept pazar geliştirme projesi olarak 2014'ten bu yana Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle düzenlenen 4. High Tech Port by MÜSİAD Savunma Fuarı, 21-24 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, savunma sanayisi ve yüksek teknoloji firmalarının buluşma noktası olan 4. High Tech Port by MÜSİAD fuarına ilişkin Wyndham Ankara Otel'de basın toplantısı düzenledi.

Savunma Sanayii Başkanlığınca desteklenen fuarın, CNR Fuar Merkezi'nde, 21-24 Kasım'da düzenleneceğini belirten Kurt, organizasyonda bu yıl ilk kez Land Forces Eurasia zirvesinin de yapılacağını söyledi.

Kurt, bu zirveyle Avrasya bölgesi kara savunma araçları sektörünün fuarda bir araya geleceğini bildirdi.

High Tech Port by MÜSİAD'a geçen yıl 37 ülkeden resmi delegasyon ve 78 firmanın katıldığına işaret eden Kurt, bu yıl da Katar, İngiltere, Kuveyt, Azerbaycan, Çekya, Endonezya ve Malezya dahil 40'tan fazla ülkeden delegasyonun ve yaklaşık 120 firmanın katılım göstereceğini aktardı.

Kurt, Land Forces Eurasia zirvesinde de özellikle kara savunmasının ve kara araçlarının geleceğinin konuşulacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kara savunmada bölgemizdeki yeni ihtiyaçları ve kullanıcıların gözünden kara savunma sanayisini değerlendireceğiz. Türkiye artık kara savunma araçlarında bir marka haline geldi. Altay tankının tanıtımının yapıldığı ülkeler de buraya katılım sağlayacak. Bu da Altay'ın tanıtımı için büyük bir adım olacak."

- Yeni ürünlerin tanıtımı yapılacak

Türkiye'nin son 10 yıldır geliştirdiği platformlar, kendi özgün tasarımı ve üretimi olan ürünlerle pazarda yer aldığına işaret eden Kurt, "Bu fuar pazarda kendimizi göstermemiz için önemli bir platform. Fuarın temel amacı, firmalarımızın iş görüşmeleri yapmaları ve büyük iş anlaşmalarına imza atmaları." dedi.

Kurt, bazı savunma sanayisi firmalarının her sene olduğu gibi yeni ürünlerinin ilk tanıtımını bu fuarda yapacaklarını ifade ederek, organizasyonun açılışının büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını dile getirdi.

Pakistan'a tek seferde gerçekleştirilen toplamda 2,5 milyar dolarlık ihracata da değinen Kurt, bunun Türk savunma sanayisi açısından büyük bir adım olduğunu kaydetti.

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Hakan KurtHigh Tech Port By MÜSİADMedyacitySavunma Sanayi
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